Nacional - 21/1/26 - 03:18 PM

Rubio invita a Mulino a cumbre en Florida tras reunión en Davos

El encuentro se dio antes de la intervención del presidente Donald Trump en el foro.

 

Por: Redacción / Crítica -

El presidente José Raúl Mulino se reunió este martes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el marco del Foro Económico Mundial que se desarrolla en Davos, Suiza. 

El encuentro se dio antes de la intervención del presidente Donald Trump en el foro. Fue una conversación directa, sin cámaras encima, en medio de la agenda internacional que marca el pulso político y económico global.

Durante la reunión se hablaron temas bilaterales entre Panamá y Estados Unidos. Ambos revisaron el estado de los programas de cooperación que ya están en marcha y la forma en que pueden fortalecerse. 

El mensaje fue claro: mantener el canal diplomático abierto y activo, con Panamá dentro del radar estratégico de Washington.

Como cierre del encuentro, Rubio hizo una invitación formal a Mulino para participar en una Cumbre de Jefes de Estado

El evento se realizará en Florida el próximo mes de febrero. 

Te puede interesar

Rubio invita a Mulino a cumbre en Florida tras reunión en Davos

Rubio invita a Mulino a cumbre en Florida tras reunión en Davos

 Enero 21, 2026
Alcaldes de Azuero no pueden más con el problema de la basura y piden ayuda

Alcaldes de Azuero no pueden más con el problema de la basura y piden ayuda

Enero 21, 2026
Audiencia Odebrecht #EnVivo

Audiencia Odebrecht #EnVivo

 Enero 21, 2026
Mulino asiste en Davos a conferencia de Trump en el Foro Económico Mundial

Mulino asiste en Davos a conferencia de Trump en el Foro Económico Mundial

 Enero 21, 2026
Puentes hechos leña: MOP arranca reparaciones en Balboa y Vía España

Puentes hechos leña: MOP arranca reparaciones en Balboa y Vía España

 Enero 21, 2026

La invitación quedó sobre la mesa como parte del acercamiento político entre ambos gobiernos y del seguimiento a la relación entre Panamá y Estados Unidos.

Palabras clave SEO:
Mulino, Marco Rubio, Panamá, Estados Unidos, Cumbre de Jefes de Estado

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Vivazos! Abogado y pastor estafaron millón y medio $$$ de iglesia en el west

¡Vivazos! Abogado y pastor estafaron millón y medio $$$ de iglesia en el west

Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos

Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos
¡Tristeza! Le meten cuchillo para robarle y lo mandan al otro mundo

¡Tristeza! Le meten cuchillo para robarle y lo mandan al otro mundo
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí