Rubio invita a Mulino a cumbre en Florida tras reunión en Davos

El presidente José Raúl Mulino se reunió este martes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el marco del Foro Económico Mundial que se desarrolla en Davos, Suiza.

El encuentro se dio antes de la intervención del presidente Donald Trump en el foro. Fue una conversación directa, sin cámaras encima, en medio de la agenda internacional que marca el pulso político y económico global.

Durante la reunión se hablaron temas bilaterales entre Panamá y Estados Unidos. Ambos revisaron el estado de los programas de cooperación que ya están en marcha y la forma en que pueden fortalecerse.

El mensaje fue claro: mantener el canal diplomático abierto y activo, con Panamá dentro del radar estratégico de Washington.

Como cierre del encuentro, Rubio hizo una invitación formal a Mulino para participar en una Cumbre de Jefes de Estado.

El evento se realizará en Florida el próximo mes de febrero.

La invitación quedó sobre la mesa como parte del acercamiento político entre ambos gobiernos y del seguimiento a la relación entre Panamá y Estados Unidos.

