Sacan "montón" de basura de la quebrada en Villa del Caribe de Colón

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) está llevando a cabo una serie de trabajos de limpieza y mantenimiento en la quebrada ubicada en la comunidad de Villa del Caribe, en el corregimiento de Cristóbal Este, con el objetivo de mitigar las inundaciones que afectan la zona. Las labores se centran en una quebrada paralela a la carretera Boyd Roosevelt, en una de las áreas más pobladas de la región.

Durante las intervenciones, se utilizaron 12 camiones para extraer aproximadamente 20 yardas cúbicas de sedimento y basura acumulada en el cauce. Este material ha sido un factor clave en la obstrucción de la quebrada, contribuyendo directamente a las inundaciones recurrentes en el área. La acumulación de desechos, arrojados irresponsablemente por los moradores y transeúntes, ha generado un bloqueo en el cauce, afectando la capacidad de drenaje y ocasionando desbordamientos que ponen en riesgo las viviendas cercanas y complican el tránsito vehicular en la carretera.

Las inundaciones han llegado a cubrir parcialmente la vía Boyd Roosevelt, dificultando la circulación de vehículos y poniendo en peligro la seguridad de los residentes. La situación ha generado preocupación en la comunidad, por lo que las autoridades locales han lanzado un llamado a la conciencia ciudadana.

La empresa recolectora de basura y la junta comunal de Villa del Caribe han instado a los habitantes a evitar arrojar desechos en las calles y a utilizar los recipientes destinados para la disposición de basura.

Se espera que con la culminación de estos trabajos de limpieza, la zona pueda recuperar su capacidad de drenaje y se reduzcan significativamente las inundaciones que han afectado a la población en temporadas de lluvias.