Nacional - 07/12/25 - 12:23 PM

San Carlos tumba barrera ilegal para que el pueblo pase a Playa Grande

Por: Redacción / Crítica -

Personal del departamento de Ingeniería del Municipio de San Carlos, junto a jueces de paz, ordenó la remoción de una barrera manual giratoria instalada en la vía hacia Playa Grande, corregimiento de Las Uvas.

La denuncia ciudadana por la instalación de la barrera de metal había sido presentada ante la alcaldía del distrito, lo que activó la inspección y la posterior acción municipal.

Según los funcionarios, la estructura era ilegal al estar ubicada en servidumbre pública. “Tras la inspección, solicitamos la remoción inmediata del mismo, ya que obstruye el acceso de uso común de la comunidad”, señalaron.

La decisión fue aplaudida en redes sociales, donde también surgieron nuevas denuncias sobre otras barreras instaladas sin autorización. 

Uno de los puntos más comentados fue Río Mar, donde, pese a existir dos zonas de libre acceso a la playa, algunos residentes han mantenido bloqueos y vigilancia privada para restringir el paso.

