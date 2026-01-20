SAN MIGUELITO: AAUD ESTABLECIÓ 25 MACRORUTAS PARA RECOGER LA BASURA

Tras la salida de la empresa Revisalud, que manejó la recolección de los desechos en San Miguelito por 25 años, la Autoridad de Aseo Urbana y Domiciliario (AAUD) tomó el control y arrancó con un plan estratégico para mantener el distrito limpio.

Ovil Moreno, administrador de la AAUD, explicó que el plan de recolección de desechos fue realizado por expertos y se han establecido 25 macrorutas, que se dividen y subdividen en microrutas, para atender los nueve corregimientos.

"Arrancamos con un plan que fue realizado por profesionales de la AAUD, tenemos gente que tiene más de 45 años de trabajar en esto y han diseñado un plan para San Miguelito", dijo el administrador general de la AAUD.

Moreno señaló que la recolección será diaria en todos los corregimientos, al menos en la primera fase.

"Logramos hacer un plan bien diseñado y estoy seguro de que los resultados hablarán por sí solos Venimos con frecuencia diaria, con compactadores, con volquetes, retroexcavadoras, camiones rejillas y hormiguitas", manifestó.

Destacó que cuenta con el apoyo de 70 privadas de libertad que ayudarán con el barrido en diferentes puntos.

Explicó que durante 10 días se atenderán de lunes, miércoles y viernes, y el otro es de martes, jueves, sábados y domingos, dependiendo de cómo se desarrolle el plan, que muchas veces sufre cambio.

Reiteró que la tasa de aseo no subirá y que se están haciendo las gestiones para hacer el proceso de cobro en Ensa.

Juntas comunales se suman a AAUD

Las juntas comunales del distrito de San Miguelito anunciaron su respaldo a la Autoridad de Aseo en las labores de recolección de desechos, así como en la concientización ciudadana para promover una adecuada disposición de la basura, el reciclaje y el respeto a los horarios y puntos de recolección.

“Todos tenemos que poner nuestro grano de arena para apoyar a la AAUD, porque al final se trata de resolver un problema que afecta a toda la comunidad”, dijo el presidente del Consejo Municipal de San Miguelito, Juan Barsallo.

Además, pidió paciencia a la ciudadanía ante los ajustes propios de un nuevo modelo de gestión.

“En todo proyecto nuevo habrá situaciones que corregir, pero lo importante es que existe la voluntad tanto de la AAUD como de las juntas comunales para controlar definitivamente el problema de los desechos en San Miguelito”, puntualizó.