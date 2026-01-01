San Miguelito arranca 2025 más limpio tras inicio de operativo de la Aaud

Panamá- Desde el mediodía de hoy arrancó el operativo de recolección de desechos en el distrito de San Miguelito, con equipo y mano de obra de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).

La entidad ha destinado más de 40 camiones volquetes , 20 retroexcabadora y 5 compactadores de la Autoridad de Aseo, personal de barrido, fumigación y recolectores, inicia el Operativo "Compaso Firme San Miguelito 2026".

Ante la grave crisis que vive el distrito de San Miguelito por la falta de recolección de los desechos, el excelentísimo pPresidente de la Nación, José Raúl Mulino, ordenó una inmediata intervención de la AAUD y la secretaria de Metas.

El Administrador General de la Autoridad de Aseo Ovil Moreno Marín encabezó este operativo que arrancó a las 12:00 del mediodía de este 1 de enero del 2026 y de esta manera evitar una crisis sanitaria en el distrito.

Por su parte, la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, dijo estar agradecida con el apoyo del gobierno y la autoridad de Aseo a la solicitud de apoyo que hicieron desde el mes de febrero, porque el distrito de San Miguelito ameritaba una atención como esta.

"Hoy, 1 de enero, arrancamos el año con un distrito sin estar sucio; por lo que esperamos que este apoyo se consolide y que sigamos recibiéndolo", aseguró Hernández.

Agregó que la alcaldía está optimizando el proceso para que el distrito tenga un servicio de recolección de calidad, mediante la sustitución de la empresa recolectora, la cual deja de prestar el servicio 18 de enero tras 25 años, "con las consecuencias que hoy estamos sufriendo de camino a su salida".

"Este 19 de enero, tres empresas empezarán a brindar el servicio de recolección de desechos en San Miguelito, mientras se consolida nuestro proceso más estructurado con una empresa estable", detalló.

El operativo que inicia este jueves y que se extenderá hasta el 19 de enero, "va a dejar impacto en los 9 corregimientos del distrito de San Miguelito", enfatizó Hernández.

La titular de la alcaldía de San Miguelito les recordó a los residentes del distrito que existe una frecuencia de paso de los camiones recolectores, por lo que les solicitó cuidar la manera en que depositan sus residuos.

Desde mañana el operativo inicia desde las 7:00 a.m. y se extenderá hasta las 7 de la noche.