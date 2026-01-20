San Miguelito estrena plan de recolección de desechos con 25 macrorutas

Tras la salida de Revisalud, empresa que por 25 años manejó la recolección de basura en San Miguelito, la Autoridad de Aseo Urbana y Domiciliario (AAUD) asumió el control del servicio e inició un plan estratégico para mantener el distrito limpio.

El administrador de la AAUD, Ovil Moreno, explicó que el plan fue diseñado por técnicos de la institución y contempla 25 macrorutas, subdivididas en microrutas, para cubrir los nueve corregimientos.

“Arrancamos con un plan hecho por profesionales de la Autoridad de Aseo. Hay personal con más de 45 años de experiencia en este trabajo, y confiamos en que los resultados se notarán”, aseguró Moreno.

Durante la primera fase, la recolección será diaria en todos los corregimientos. Para ello se utilizarán camiones compactadores, volquetes, retroexcavadoras, camiones rejilla y equipos tipo hormiguita.

“Venimos con frecuencia diaria y con el equipo necesario para atacar el problema de la basura”, afirmó el funcionario.

Moreno destacó además el apoyo de 70 privadas de libertad, quienes colaborarán en las labores de barrido y limpieza en distintos puntos del distrito.

En cuanto a los horarios, indicó que algunas rutas operarán lunes, miércoles y viernes, mientras otras lo harán martes, jueves, sábados y domingos, al menos durante los primeros 10 días, periodo en el que el plan podría ajustarse según la necesidad.

El administrador reiteró que la tasa de aseo no subirá y que se realizan gestiones para que el cobro se haga a través de Ensa, con el fin de mejorar la eficiencia del servicio.

🧹 Juntas comunales se suman al plan

Las juntas comunales de San Miguelito anunciaron su respaldo a la AAUD tanto en la recolección de desechos como en la concientización ciudadana sobre el manejo adecuado de la basura y el respeto a los horarios.

“Todos tenemos que poner nuestro grano de arena para apoyar a la Autoridad de Aseo, porque este es un problema que afecta a toda la comunidad”, dijo Juan Barsallo, presidente del Consejo Municipal de San Miguelito.

El dirigente pidió paciencia a la población ante los ajustes propios de un nuevo modelo de gestión y destacó la voluntad de las autoridades locales para controlar definitivamente el problema de la basura en el distrito.