San Miguelito pone en marcha plan ante aumento de desechos en diciembre

Con el objetivo de reforzar la gestión de la recolección de la basura en el distrito de San Miguelito, la alcaldesa Irma Hernández anunció este lunes la puesta en marcha del proyecto "Misión Limpieza", una estrategia que busca enfrentar el incremento de los desechos que se registran en los últimos meses del año.

La alcaldesa señaló que el mes de diciembre es el de mayor demanda del año, pasando de 300 toneladas de basura a 520 diarias, lo que representa un aumento superior al 30%.

Hernández dijo que se ha dispuesto la entrada de 10 nuevos equipos que operarán estos meses; además, se reforzarán las jornadas de recolección de voluminosos y reciclaje. Se mantendrán los viernes de reciclaje en la Alcaldía y los puntos habituales en Los Andes y Villa Lucre, los fines de semana; y se continuará con la operación Bily Truck.

Por otro lado, la alcaldesa manifestó que se aumentará la fiscalización al plan operativo de la empresa recolectora Revisalud y se aplicarán sanciones por la inadecuada disposición que van desde $25 dólares a $5,000 dólares, especialmente en casos de vertidos ilegales o depósitos masivos en puntos críticos.

"Vamos a estar sancionando a todo el que no deposita correctamente los residuos y que insiste en que el distrito de San Miguelito es el basurero de la ciudad. No es el basurero de nadie, no vamos a permitir una crisis sanitaria y vamos a sancionar al que tengamos que sancionar", dijo.

Proceso de transición

Hernández señaló que, mientras se seleccione la nueva empresa recolectora, la institución trabaja en un plan de transición, que comenzará el 19 de enero, fecha en que termina el contrato actual con Revisalud.

Para eso abrió en el portal Panamá Compra un período para recibir cotizaciones de las compañías interesadas en participar en el plan de transición. Las propuestas serán recibidas hasta el 21 de noviembre y el acto de licitación para el nuevo contrato para el 27 de noviembre.

Además, Hernández reveló que, a partir del 19 de enero, la Alcaldía asumirá directamente el cobro de la tasa de aseo, por lo que los residentes deben actualizar sus datos.

"Este proceso será esencial para que los usuarios puedan conservar su tarifa sin cambios y evitar diferencias en sus cobramientos", añadió.