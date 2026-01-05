San Miguelito se parte en tres para enfrentar la basura

San Miguelito arranca una nueva etapa en la recolección de desechos. A partir del 19 de enero, tres empresas asumirán el servicio en un distrito que fue dividido en tres zonas según su realidad urbana y geográfica, buscando poner orden a un problema que por años se salió de control.

La alcaldesa Irma Hernández explicó que el distrito fue organizado en zona naranja, azul y verde, cada una con características distintas: áreas con muchas veredas, otras cargadas de comercio y sectores netamente residenciales.



“Cada zona fue estudiada y tiene su propia respuesta”, aseguró durante su intervención en Telemetro Reporta Matutino.

Hernández señaló que ya sostuvo la primera reunión con las nuevas empresas y los concejales, y que los encuentros continuarán en los próximos días, junto a la mesa técnica y recorridos por las comunidades, para afinar rutas y logística antes del arranque oficial.

Con este cambio, se cierra el capítulo de Revisalud en San Miguelito, tras 25 años de un contrato que la alcaldesa calificó como “leonino”, señalando que dejó al distrito con un problema estructural que hoy explota en las calles.

Mientras llega el 19 de enero, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) mantiene apoyo temporal en la recolección, luego de una intervención ordenada por el presidente José Raúl Mulino, con el objetivo de evitar una crisis sanitaria, especialmente en una época donde la basura se dispara.

La alcaldesa denunció que desde noviembre, Revisalud redujo la frecuencia de recolección, agravando la acumulación de residuos.

“Diciembre es el mes donde más basura se genera, y aun así la empresa prácticamente saltó del barco antes de que terminara el contrato”, afirmó.

Actualmente, la Alcaldía mantiene jornadas intensivas de limpieza de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., con personal operativo, barrido, logística y apoyo directo de la AAUD para contener la situación mientras se concreta el relevo.

Finalmente, Hernández hizo un llamado directo a los residentes:

no entregar la basura a personas desconocidas, pagar la tasa de aseo de $4 mensuales, embolsar correctamente los desechos y sacarlos cuando pase el camión, porque —como dijo— ordenar la casa empieza desde adentro.