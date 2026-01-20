San Miguelito va con todo: 3 querellas contra Revisalud

El Municipio de San Miguelito no se quedó callado. Este martes presentó tres querellas penales contra Revisalud, la empresa encargada de la recolección de basura.

Los cargos van desde delitos ambientales, pasando por estafa, hasta blanqueo de capitales, tras múltiples irregularidades en el servicio que, según las autoridades, afectaron la salud, el ambiente y el bolsillo de los vecinos.

Las querellas fueron interpuestas por la alcaldesa Irma Hernández y apuntan a directivos y personas con poder de decisión dentro de Recicladora Vida y Salud – Revisalud San Miguel, S.A.

Vecinos se quejaron de reducción de rutas, retrasos y basura acumulada sin justificación. El municipio sostiene que estos hechos podrían ser un delito contra los recursos naturales, con un perjuicio económico estimado en un millón de dólares.

Durante diciembre de 2025, pese a las advertencias de salud, la empresa redujo el servicio sin tomar medidas para evitar contaminación. El Ministerio de Salud incluso declaró un Estado de Alerta Sanitaria, tras inspecciones que revelaron basura a la intemperie, malos olores y condiciones insalubres en siete corregimientos.

El informe técnico oficial señala incumplimiento de normas ambientales y del contrato de concesión, recomendando incluso rescisión definitiva del contrato.

Por si fuera poco, la querella por estafa indica que Revisalud cobró por adelantado el servicio de enero de 2026 mientras reducía la recolección, afectando directamente a los contribuyentes.

El caso generó malestar ciudadano y cobertura mediática nacional. El Presidente de la República reconoció el riesgo sanitario y ordenó la intervención temporal de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).

Finalmente, Revisalud terminó su contrato de 25 años con el municipio el 18 de enero, en medio de cuestionamientos y críticas de vecinos y autoridades.