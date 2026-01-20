Nacional - 20/1/26 - 01:57 PM

San Miguelito va con todo: 3 querellas contra Revisalud

Las querellas fueron interpuestas por la alcaldesa Irma Hernández y apuntan a directivos y personas con poder de decisión de Revisalud.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Municipio de San Miguelito no se quedó callado. Este martes presentó tres querellas penales contra Revisalud, la empresa encargada de la recolección de basura.

Los cargos van desde delitos ambientales, pasando por estafa, hasta blanqueo de capitales, tras múltiples irregularidades en el servicio que, según las autoridades, afectaron la salud, el ambiente y el bolsillo de los vecinos.

Las querellas fueron interpuestas por la alcaldesa Irma Hernández y apuntan a directivos y personas con poder de decisión dentro de Recicladora Vida y Salud – Revisalud San Miguel, S.A.

Vecinos se quejaron de reducción de rutas, retrasos y basura acumulada sin justificación. El municipio sostiene que estos hechos podrían ser un delito contra los recursos naturales, con un perjuicio económico estimado en un millón de dólares.

Durante diciembre de 2025, pese a las advertencias de salud, la empresa redujo el servicio sin tomar medidas para evitar contaminación. El Ministerio de Salud incluso declaró un Estado de Alerta Sanitaria, tras inspecciones que revelaron basura a la intemperie, malos olores y condiciones insalubres en siete corregimientos.

El informe técnico oficial señala incumplimiento de normas ambientales y del contrato de concesión, recomendando incluso rescisión definitiva del contrato.

Te puede interesar

San Miguelito va con todo: 3 querellas contra Revisalud

San Miguelito va con todo: 3 querellas contra Revisalud

Enero 20, 2026
Concejales salen de sus oficinas y sesionan cerca del paso del ferrocarril

Concejales salen de sus oficinas y sesionan cerca del paso del ferrocarril

Enero 20, 2026
Citi, Maersk y AES hablan con Mulino y expresan interés de invertir en Panamá

Citi, Maersk y AES hablan con Mulino y expresan interés de invertir en Panamá

 Enero 20, 2026
Atraca en el home port de Colón un crucero con más de 1,500 pasajeros

Atraca en el home port de Colón un crucero con más de 1,500 pasajeros

Enero 20, 2026
Panamá se cierra a exportar tiburones y raya desde 2026

Panamá se cierra a exportar tiburones y raya desde 2026

 Enero 20, 2026

Por si fuera poco, la querella por estafa indica que Revisalud cobró por adelantado el servicio de enero de 2026 mientras reducía la recolección, afectando directamente a los contribuyentes.

El caso generó malestar ciudadano y cobertura mediática nacional. El Presidente de la República reconoció el riesgo sanitario y ordenó la intervención temporal de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).

Finalmente, Revisalud terminó su contrato de 25 años con el municipio el 18 de enero, en medio de cuestionamientos y críticas de vecinos y autoridades.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján

Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján
Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido

Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido
Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera

Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera
Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos

Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí