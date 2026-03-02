Nacional - 02/3/26 - 12:00 AM

Sangre en Texas: Panamá lamenta tiroteo que dejó tres muertos en bar

El Gobierno de Panamá emitió un comunicado de condolencias tras el tiroteo en Austin, Texas, que dejó un saldo de tres fallecidos y 18 heridos. El FBI investiga el ataque como un presunto acto terrorista tras hallar pruebas en el vehículo del sospechoso.

 

El Gobierno de Panamá expresó ayer domingo sus "más sentidas condolencias" a Estados Unidos por el tiroteo ocurrido en la madrugada en un bar, el cual dejó al menos tres muertos y 18 heridos. El ataque está siendo investigado actualmente como un posible acto terrorista.

"Panamá lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas y los actos de violencia que enlutan a familias y comunidades enteras", indicó un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería de Panamá).

Detalles del ataque en Texas

El incidente tuvo lugar en la ciudad de Austin (Texas), aproximadamente a las 2:00 a. m. hora local, en una concurrida zona de bares universitarios.

El sospechoso, quien fue abatido por agentes de seguridad que respondieron al llamado, había estado merodeando la calle del establecimiento antes de iniciar la ráfaga de disparos, según informó la jefa de la Policía de Austin, Lisa Davis, durante una rueda de prensa.

FBI investiga nexos con el terrorismo

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) colabora estrechamente con la policía local en la investigación criminal. El agente especial Alex Doran señaló que se encontraron "indicios" en el vehículo del atacante que apuntan a posibles vínculos terroristas, lo que ha elevado la alerta en la región.

