Santa Fe se alista para recibir a cientos de visitantes en la Feria Agropecuaria

Los visitantes podrán disfrutar de un ambiente natural, fresco y acogedor, característico de Santa Fe.

 

La cuadragésima segunda Feria Agropecuaria, Turística, Artesanal, Cultural, Ambiental y Folclórica de Santa Fe ya se encuentra lista para abrir sus puertas y recibir a centenares de visitantes provenientes de distintas regiones del país.

El evento se llevará a cabo del 28 de enero al 2 de febrero, en este pintoresco distrito de la provincia de Veraguas.

Para Luis Agrazal, presidente de la cuadragésima segunda Feria de Santa Fe, este tradicional evento se ha consolidado como uno de los más importantes de la región.

El mismo le ofrece a los asistentes la oportunidad de adquirir productos alimenticios sanos y frescos, directamente de manos de los productores locales.

Además, los visitantes podrán disfrutar de un ambiente natural, fresco y acogedor, característico de Santa Fe, con el conocido bajareque.

Agustín Valdez, tesorero de la feria de Santa Fe, dijo que no solo se resalta la actividad agropecuaria, sino también el potencial turístico del área.

Los visitantes podrán realizar recorridos por senderos naturales, donde es posible observar especies exóticas y algunas en peligro de extinción, abundantes en esta zona montañosa del país.

A esto se suman las cabalgatas, exhibiciones artesanales, expresiones culturales y presentaciones folclóricas que enriquecen la experiencia familiar.

Desde ya, se ha registrado la presencia de familias extranjeras que han comenzado a visitar Santa Fe y adquirir productos agrícolas, destacándose especialmente el café santafereño, reconocido en todo el país por su alta pureza y calidad, y considerado uno de los mejores del país.

Los organizadores del evento reiteraron la invitación a la población panameña y a los turistas a participar de esta feria, que promueve el desarrollo económico local, el turismo sostenible y la preservación de las tradiciones culturales, en un entorno seguro y propicio para el disfrute de toda la familia.

