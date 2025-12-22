Se endurece la vigilancia sanitaria por Influenza A (H3N2)

La influenza vuelve a encender las alertas en el país. Luego de confirmarse tres casos del subtipo A (H3N2), el Ministerio de Salud (Minsa) decidió subir el nivel de vigilancia epidemiológica, incorporando pruebas PCR en tiempo real y análisis genómicos para detectar con mayor rapidez los virus respiratorios que están circulando en Panamá.

El doctor Blas Armién, jefe nacional de Epidemiología, explicó que el país cuenta con un sistema moderno de vigilancia molecular, diseñado para identificar con exactitud los subtipos de influenza y anticiparse a posibles brotes.

“Hoy podemos saber con precisión qué virus respiratorios están circulando y cómo se están comportando”, indicó el especialista.

Respuesta rápida tras los casos detectados

Una vez confirmados los casos de influenza A (H3N2), las autoridades sanitarias pusieron en marcha operativos de control focalizado, conocidos como perifoco. Estas acciones incluyen búsqueda casa por casa de personas con síntomas, toma de muestras y jornadas de vacunación en las áreas vinculadas a los casos positivos.

Los equipos de respuesta rápida se desplegaron en comunidades relacionadas con los pacientes, mientras que las muestras recolectadas fueron procesadas por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES).

Armién señaló que los laboratorios continúan trabajando para confirmar si, además del H3N2, otros tipos de influenza están circulando activamente en el país.

“Históricamente ha predominado la influenza A (H1N1), pero en las últimas semanas hemos empezado a ver presencia del H3N2”, detalló.

No bajar la guardia

El Minsa hizo un llamado directo a la población a reforzar las medidas de prevención, especialmente en esta época del año, cuando aumentan las infecciones respiratorias.

Entre las principales recomendaciones están:

Evitar lugares con mucha gente .

. Permanecer en casa si presenta síntomas gripales.

si presenta síntomas gripales. Usar mascarilla si debe salir.

si debe salir. Cubrirse al toser o estornudar correctamente.

correctamente. No automedicarse.

El epidemiólogo insistió en que cualquier síntoma debe ser evaluado en un centro de salud.

“Los antivirales no son para usarse por cuenta propia. Su indicación debe venir de un profesional”, advirtió.

Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, dolor de cabeza, cansancio, dolor de garganta, secreción nasal y tos.

Vacunarse sigue salvando

Armién recalcó que la vacuna contra la influenza sigue siendo fundamental, sobre todo para personas con enfermedades crónicas, adultos mayores, niños pequeños y mujeres embarazadas.

Durante este año, Panamá adquirió 1.2 millones de dosis, aplicadas a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), logrando una cobertura importante en la población.

Actualmente, hay dosis disponibles en Panamá Metro, San Miguelito y Panamá Norte, y se están aplicando sin necesidad de cita previa.

Además, el Minsa confirmó que nuevas vacunas llegarán en los primeros meses del próximo año, con el inicio de un nuevo ciclo de inmunización.

Cuidarse es tarea de todos

Las autoridades reiteraron que mantenerse informado por canales oficiales y seguir las recomendaciones de salud puede marcar la diferencia.