Se restablece ingreso al Sendero Los Quetzales del Parque Nacional Volcán Barú

El Ministerio de Ambiente anunció que, tras la rápida intervención de los guardaparques y del personal técnico de la Sección de Áreas Protegidas, se despejó el sendero Los Quetzales en los tramos afectados por la caída de seis árboles.

Por lo que la entidad comunicó a los usuarios, turistas nacionales e internacionales, operadores de turismo y a la comunidad que, a partir de mañana 28 de noviembre, se podrá ingresar con normalidad al Sendero Los Quetzales desde las 5:00 de la mañana.

LEE TAMBIÉN: Recomendaciones para compras seguras en línea en temporada de fin de año

MiAmbiente dijo que, luego de las tareas de limpieza realizadas en el sendero, se garantiza las condiciones óptimas y los niveles de seguridad requeridos para recibir visitantes.

El distrito de Boquete será mañana sede de los desfiles en Conmemoración de la Independencia de Panamá de España.