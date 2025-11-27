Nacional - 27/11/25 - 08:48 PM

Se restablece ingreso al Sendero Los Quetzales del Parque Nacional Volcán Barú

MiAmbiente comunicó que se podrá ingresar desde este 28 de noviembre con normalidad al sendero.

 

Por: Redacción/Crítica -

El Ministerio de Ambiente anunció que, tras la rápida intervención de los guardaparques y del personal técnico de la Sección de Áreas Protegidas, se despejó el sendero Los Quetzales en los tramos afectados por la caída de seis árboles.

Por lo que la entidad comunicó a los usuarios, turistas nacionales e internacionales, operadores de turismo y a la comunidad que, a partir de mañana 28 de noviembre, se podrá ingresar con normalidad al Sendero Los Quetzales desde las 5:00 de la mañana.

LEE TAMBIÉN: Recomendaciones para compras seguras en línea en temporada de fin de año

MiAmbiente dijo que, luego de las tareas de limpieza realizadas en el sendero, se garantiza las condiciones óptimas y los niveles de seguridad requeridos para recibir visitantes.

El distrito de Boquete será mañana sede de los desfiles en Conmemoración de la Independencia de Panamá de España.

Te puede interesar

Se restablece ingreso al Sendero Los Quetzales del Parque Nacional Volcán Barú

Se restablece ingreso al Sendero Los Quetzales del Parque Nacional Volcán Barú

 Noviembre 27, 2025
CSS da prórroga para pago de cuotas y trámites de octubre 2025

CSS da prórroga para pago de cuotas y trámites de octubre 2025

 Noviembre 27, 2025
Avanza el intercambiador de Chitré: listo para enero de 2026

Avanza el intercambiador de Chitré: listo para enero de 2026

 Noviembre 27, 2025
Acodeco revela precios de jamones y pavos para esta Navidad

Acodeco revela precios de jamones y pavos para esta Navidad

 Noviembre 27, 2025
Bomberos: 769 emergencia por gas se han reportado en el 2025

Bomberos: 769 emergencia por gas se han reportado en el 2025

 Noviembre 27, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Los chats que queman: así se cayó el plan para tumbar candidatura de Mulino

Los chats que queman: así se cayó el plan para tumbar candidatura de Mulino
Se filtran detalles sobre crímenes en Los Nogales, Torremolinos y Concepción

Se filtran detalles sobre crímenes en Los Nogales, Torremolinos y Concepción

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Hallan cadáver de adulto mayor flotando en canal de Chiriquí

Hallan cadáver de adulto mayor flotando en canal de Chiriquí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí