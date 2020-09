Sector de la construcción no prevé un alza de precios en viviendas y locales

Un fluido movimiento de personas en diferentes puntos del país, se observó este lunes desde muy temprano debido a la reapertura de un nuevo grupo de actividades económicas, luego de que hace casi cinco meses fueron suspendidas debido a la propagación del coronavirus Covid-19 en Panamá.

Este lunes, tal y como ya fue anunciado, deben reiniciar operaciones: los salones de belleza, barberías, sastrerías, zapaterías, así como también las empresas del área Económica Especial Panamá Pacífico, Zona Libre de Colón y otras zonas francas, al igual que el sector de la construcción pública y privada.

Jorge Lara, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), dijo hoy en el noticiero matutino de TVN-2 que desde la semana pasada vienen realizando las coordinaciones necesarias para que en un término de dos semanas se puedan ir incorporando al sector unos 15,000 obreros de una forma gradual tal cual lo dispone el decreto 1036 emitido por el Ministerio de Salud (Minsa), el pasado viernes.

Agregó que la semana del 7 al 12 de septiembre se utilizará para la organización administrativa y operativa en cada proyecto para poderlo adecuar y realizar limpieza para que la otra semana se empiezan las labores.

Destacó que tan solo en la Capac hay un promedio de 400 empresas listas para reiniciar operaciones, tanto en obras del sector público como privado, en un término de ocho horas, es decir de 7:00 a.m. a 3:30 p.m., tal como lo establece el decreto, por un término de un mes, sin jornadas extraordinarias, por lo cual esperan un cierto grado de impacto, ya que no podrán trabajar horas extras aunque exista un buen tiempo.

Desde el punto de vista de Lara, la posibilidad de aumento de precios en el sector inmobiliario no se vislumbra, "porque este es un problema de oferta y demanda...", ya que "la prioridad es acabar obras, cumplir con los compromisos que se tienen y tratar de que en el menor tiempo posible se puedan entregar unidades de viviendas o locales comerciales comprometidos".