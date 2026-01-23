“Secuestrados, aislados del mundo”, dijo panameño liberado en Venezuela

Olmedo Javier Núñez Peñalba llegó hoy a Panamá después de pasar más de siete meses detenido en Venezuela, y lo primero que hizo fue hablar con el corazón en la mano. “Éramos muchos extranjeros, secuestrados prácticamente porque estábamos aislados de todo, no había comunicación”, dijo con la voz todavía temblando al descender del avión en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Núñez, marino y encargado del mantenimiento de motores en una embarcación de bandera panameña, fue interceptado por la Fuerza Armada de Venezuela en junio pasado junto a otros ocho tripulantes bajo la acusación de un “presunto espionaje”, señalamiento que Panamá siempre rechazó.

Aislado y sin noticias del mundo

Durante todo este tiempo, lo que más le pesó fue la soledad. “No teníamos contacto con el exterior, sólo cuando ellos decidían darnos una llamada”, relató, recordando que la única visita que recibió fue de la cónsul panameña en Caracas. Nunca supo si lo mostraban a su familia o al Gobierno de su país.

Núñez contó que los días se hacían eternos, que los maltratos psicológicos y físicos eran parte de la rutina y que la esperanza era lo único que los mantenía en pie. “Dormíamos en el piso de concreto, esposados, sin colchón, sin nada… lo único que nos sostenía era pensar en regresar a casa”, explicó con los ojos enrojecidos.

Impacto de la liberación y llamadas por los demás

Cuando le dijeron que sería liberado, confiesa que no lo veía venir. “Las cosas no pintaban bien, uno nunca sabe si va a salir o no”, contó, describiendo cómo le cortaron barba y cabello antes de llevarlo al avión. Ahora, con la libertad en la mano, hizo votos para que los otros tripulantes que siguen detenidos regresen pronto con sus familias.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, celebró la noticia en redes sociales y dio la bienvenida oficial al compatriota: “De regreso a casa nuestro compatriota Núñez. Bienvenido a su patria. ¡Adelante!”, escribió en X.

El caso de Olmedo Núñez fue seguido de cerca por las autoridades panameñas, que elevaron su situación ante organismos como la Organización Marítima Internacional y la Organización Internacional del Trabajo, y lo expusieron ante instancias como la ONU y la OEA en busca de apoyo y visibilidad.

Aunque su liberación representa un alivio para su familia, el capítulo de los otros detenidos en Venezuela sigue abierto, con gestiones diplomáticas intensas para que regresen también a sus hogares.