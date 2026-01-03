Nacional - 03/1/26 - 10:04 AM

Senafront en operativo Verano seguro 2026 en Guna Yala

La presencia del Senafront en estas áreas se debe a lo susceptibles que son a la presencia de las actividades ilícitas.

 

Por: Diómedes Sánchez S. -

La comarca Guna Yala es la zona donde agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) se mantienen con la ejecución del Plan Firmeza con el operativo Verano seguro 2026, con el fin de prevenir delitos y brindar seguridad a la ciudadanía.

Las acciones son desarrolladas por agentes de la Segunda Brigada Caribe, mediante patrullajes preventivos.

Las intervenciones se hacen en la carretera que conecta la comarca Guna Yala, donde hay puntos de control, para los vehículos que salen e ingresan de esta área indígena, que es muy visitada por nacionales y turistas en esta época de verano.

Otro de los lugares inspeccionados son los muelles donde zarpan y llegan embarcaciones de diferentes partes de la comarca.

También los comercios son puntos de visita por parte de los agentes del Senafront y los moradores de las comunidades indígenas, a las que también acuden turistas que vienen a conocer las playas.

