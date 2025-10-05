Simulacros pondrán a prueba reacción en Azuero

Escuelas, instituciones y centros de salud en las provincias de Herrera y Los Santos se preparan para participar en el Simulacro Nacional de Evacuación, que se llevará a cabo el próximo 13 de octubre, con el objetivo de probar los planes de emergencia y fortalecer la capacidad de respuesta de la población ante un posible desastre.

Según Moisés Tristán, director regional del SINAPROC en Herrera, esta jornada es clave porque permite revisar y actualizar los planes de seguridad en cada entidad.



“El propósito de estos ejercicios es que se revisen los planes de evacuación de las instituciones, empresas y escuelas, porque la seguridad de cada persona es primero”, destacó.

Tristán agregó que estudiantes, trabajadores y comunidades deben saber cómo actuar en una situación real, por lo que es fundamental la participación activa de todos los sectores.

Además, el director del SINAPROC en Los Santos, Iván Pérez, anunció que el 19 de octubre se realizará por primera vez en el país un simulacro agropecuario en el distrito de Tonosí.



“Con este simulacro buscamos enseñar a los productores cómo proteger su patrimonio, animales y fincas en caso de emergencia. Muchas veces, durante inundaciones o catástrofes, pierden su principal fuente de vida”, explicó.

Este simulacro agropecuario marcará un hito nacional, ya que incorpora un enfoque inédito de protección de vidas humanas y animales en zonas rurales, como parte de la estrategia nacional de prevención y respuesta ante desastres.