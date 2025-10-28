Sinaproc advierte sobre mareas máximas y AMP suspende zarpes en el Pacífico

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) instó a la población a extremar precauciones si tiene planeado asistir a las playas durante los días de asueto por las Fiestas Patrias. Según un estudio científico, entre el 4 y el 9 de noviembre se prevé un fenómeno de mareas máximas en la costa del Pacífico, con alturas que podrían alcanzar hasta los 17.7 pies de altura.

Si estas mareas coinciden con lluvias intensas, existe el riesgo de inundaciones en áreas vulnerables. Por este motivo, Sinaproc solicita a los bañistas y a los propietarios de embarcaciones artesanales que adopten medidas preventivas para evitar situaciones de riesgo.

Suspensión de zarpes en el Litoral Pacífico

Por otro lado, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha informado que, debido a las condiciones meteorológicas adversas registradas en el litoral Pacífico, se suspenderán los zarpes en varios puertos de la región. Esta medida afecta los siguientes puertos:

-Puerto Panamá

-Puerto Coquira

-Puerto Juan Díaz

-Puerto Taboga

-Puerto Pedasí

-Puerto Vacamonte

La suspensión responde a los fuertes vientos superiores a 15 nudos y al patrón de inestabilidad marítima reportado por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), que mantiene una alerta por lluvias persistentes, oleajes significativos y ráfagas de viento de hasta 24 nudos.

