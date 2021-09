Sittón: caso pinchazos es como estar en kinder leyendo libro de Nacho

El abogado Sidney Sittón dijo ayer que el próximo 22 de septiembre se cumplen dos meses de “estar botando el tiempo” en el segundo juicio oral por los supuestos pinchazos telefónicos.

“Aquí no se ha hecho nada de calidad, esto es un show y aquí los jueces saben perfectamente bien que no están recibiendo ninguna información de calidad. Si los jueces de la República, al igual que los fiscales manejarán la prueba digital, sabrían que cuando usted trae un documento extraído de un dispositivo digital, si eso no viene acompañado de un certificado de análisis forense o de un examen de un experto o un perito idóneo, eso no tiene ningún valor”, expresó.

Según Sittón, “esas 3,200 páginas las pueden tirar a la basura, porque eso no tiene ningún valor y ya el 22 de septiembre se cumplen dos meses de estar leyendo, este es un juicio de lectura cómo si estuviéramos en kinder leyendo el libro de Nacho”.

Agregó que adentro de la sala de audiencia, toda la información que se lee en esos documentos es “irrelevante” y no tiene nada que ver con los hechos que se debe de estar discutiendo en un juicio.

“Eso le demuestra a ustedes que aquí lo que se está tratando es de comprar tiempo y ganar tiempo para mantener un show en este proceso, eso es todo no hay nada que sirva dentro de ese juicio, allá adentro las partes lo que vamos es a dormir, es irrelevante lo que está pasando en el juicio”, sentenció.

Sittón añadió que lo que se está dando es una situación muy “bochornosa”, esto teniendo en cuenta que cada uno de los fiscales que están actuando en este proceso ganan 7,000 dólares por estar leyendo información sin ningún valor probatorio.

Se estima que la próxima semana se culmine con la lectura de los siete cuadernillos que contienen el volcado del correo [email protected], el cual fue aportado por el testigo protegido, Ismael Pittí, cuando fue a denunciar a Ricardo Martinelli, luego de que el expresidente Juan Carlos Varela, así se lo solicitará en el año 2014.

Hay que recordar que en el primer juicio, el contenido de la información que estaba en dicho correo fue introducida a través del perito informático, Luis Rivera Calle, quien de forma clara señaló que nunca hizo peritaje de dicha información y además que recibió presiones por parte de funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional, para que omitiera y colocara la información que ellos querían.

Además, Calle indicó que no podía garantizar la autenticidad de dicha información, toda vez que no se le permitió realizar su trabajo cómo era debido.