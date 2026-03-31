Nacional - 31/3/26 - 12:00 AM

SNE aclara que postergación del uso de bioetanol no guarda relación con proyecto

Por: Redacción Crítica -

La Secretaría Nacional de Energía (SNE) aclaró que la mezcla de bioetanol con la gasolina no guarda relación con el proyecto que se discute en la Asamblea Nacional.

La entidad señaló ayer que la obligatoriedad, como una fecha para aplicar la mezcla de gasolina con etanol, ya había sido establecida con anterioridad en la legislación nacional en 2023 y 2024.

Destaca que la aplicación de dicha mezcla debía realizarse a partir del 1 de abril de 2026.

Sin embargo, la Resolución N.º MIPRE-2026-0010986, publicada en Gaceta Oficial, no crea esa obligación.

“Lo que hace es posponer la aplicación de una norma existente, dado que para el 1 de abril de 2026 no estará disponible en el país la gasolina con bioetanol”, manifestó la SNE mediante un comunicado de prensa.

Por tal motivo, la Secretaría enfatiza que no se trata de una medida nueva ni de una decisión derivada del proyecto actualmente en discusión en la Asamblea.

Te puede interesar

¡Otra vez! Se forma el caos dentro de centro de menores en Tocumen

¡Otra vez! Se forma el caos dentro de centro de menores en Tocumen

 Marzo 30, 2026
Se activan 84 centros 24/7 por Semana Santa

Se activan 84 centros 24/7 por Semana Santa

 Marzo 30, 2026
Placas 2026 ya ruedan: empieza distribución nacional

Placas 2026 ya ruedan: empieza distribución nacional

 Marzo 30, 2026
Firman acuerdo para frenar VIH, tuberculosis y malaria en rutas migratorias

Firman acuerdo para frenar VIH, tuberculosis y malaria en rutas migratorias

 Marzo 30, 2026
Balacera deja 10 heridos cerca de subestación policial en Veracruz

Balacera deja 10 heridos cerca de subestación policial en Veracruz

 Marzo 30, 2026

Menciona dicha entidad que el proyecto de ley que se debate responde a otro propósito: contar con un marco actualizado y que, de aprobarse, su implementación se realice de forma adecuada durante un período de 24 meses.

“Que es el tiempo (24 meses) estimado requerido para una buena implementación y para contar con los controles técnicos, logísticos y de calidad necesarios”, manifestó la entidad en su nota aclaratoria.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a tiros a Jesús Alemán en Ciudad Radial; anoche soñó con no despertar

Matan a tiros a Jesús Alemán en Ciudad Radial; anoche soñó con no despertar
Delincuentes matan a un hombre con discapacidad en medio de asalto

Delincuentes matan a un hombre con discapacidad en medio de asalto

Jugador sufre traumatismo craneal en pelea entre Los Santos vs Veragua

Jugador sufre traumatismo craneal en pelea entre Los Santos vs Veragua
Segundo muerto tras tiroteo donde asesinaron a excandidato, Jesús Alemán

Segundo muerto tras tiroteo donde asesinaron a excandidato, Jesús Alemán

Accidente de tránsito en el Corredor Sur deja una víctima fatal

Accidente de tránsito en el Corredor Sur deja una víctima fatal