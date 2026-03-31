SNE aclara que postergación del uso de bioetanol no guarda relación con proyecto

La Secretaría Nacional de Energía (SNE) aclaró que la mezcla de bioetanol con la gasolina no guarda relación con el proyecto que se discute en la Asamblea Nacional.

La entidad señaló ayer que la obligatoriedad, como una fecha para aplicar la mezcla de gasolina con etanol, ya había sido establecida con anterioridad en la legislación nacional en 2023 y 2024.

Destaca que la aplicación de dicha mezcla debía realizarse a partir del 1 de abril de 2026.

Sin embargo, la Resolución N.º MIPRE-2026-0010986, publicada en Gaceta Oficial, no crea esa obligación.

“Lo que hace es posponer la aplicación de una norma existente, dado que para el 1 de abril de 2026 no estará disponible en el país la gasolina con bioetanol”, manifestó la SNE mediante un comunicado de prensa.

Por tal motivo, la Secretaría enfatiza que no se trata de una medida nueva ni de una decisión derivada del proyecto actualmente en discusión en la Asamblea.

Menciona dicha entidad que el proyecto de ley que se debate responde a otro propósito: contar con un marco actualizado y que, de aprobarse, su implementación se realice de forma adecuada durante un período de 24 meses.

“Que es el tiempo (24 meses) estimado requerido para una buena implementación y para contar con los controles técnicos, logísticos y de calidad necesarios”, manifestó la entidad en su nota aclaratoria.