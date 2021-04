Solicitan suspender idoneidad de mÃ©dico a diputado Arquesio Arias

El abogado Donaldo Sousa, miembro de la Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá, presentó hoy, a título del gremio, ante el Consejo Técnico de Salud, una denuncia por falta a la ética con el fin de que se suspenda de manera indefinida la idoneidad de médico al diputado Arquesio Arias.

Sousa explicó que el Consejo Técnico de Salud debe evaluar todo el proceso legal tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso que se le sigue al diputado Arquesio Arias, quien fue declarado no culpable, por su presunta implicación en delitos sexuales y actos libidinosos en perjuicio de dos menores de la comarca Guna Yala.

"El diputado Arquesio Arias ha manchado la ética y moral en el ejercicio de su profesión como médico. Consideró que Panamá, en cualquier profesión, necesita profesionales con ética y moral", resaltó el denunciante.

Fallo de la CSJ

El diputado del PRD y médico, Arquesio Arias fue declarado No Culpable por los delitos de violación sexual agravada en perjuicio de las hermanas L.Y.M.L y A.M.L., y de actos libidinosos agravados en perjuicio de L.Y.M.L. El pleno de la Corte Suprema de Justicia -que incluía a tres damas- emitió el veredicto de manera unánime.

En cuanto al delito de actos libidinosos agravados en perjuicio de A.M.L., luego de tres votaciones, el Tribunal no llegó a un voto mayoritario calificado (2/3 partes), para decidir la culpabilidad o no culpabilidad del diputado, y por ende no fue condenado.