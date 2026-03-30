Sorprenden a dos ciudadanos comercializando fauna marina en Portobelo

Durante recorridos de guardaparques en las comunidades de Buenaventura y María Soto, pertenecientes al distrito de Portobelo en la Costa Arriba de Colón, se detectó la venta ilegal de especies marinas dentro del Parque Nacional Portobelo.

La intervención se realizó con el apoyo de agentes de la Policía Nacional Ambiental, donde se procedió a la verificación de uno de los involucrados, mientras que otro ciudadano se dio a la fuga al ver a los guardaparques y a la Policía Nacional.

Como resultado de la acción, las autoridades lograron el rescate de diversas especies, entre ellas centollas y langostas con huevas, las cuales fueron liberadas en su hábitat natural.

Esto contribuye a la protección de la fauna marina y a la conservación de los ecosistemas del área protegida.

Asimismo, se brindó orientación al ciudadano sobre las disposiciones legales vigentes que prohíben este tipo de actividades dentro del parque.

Por lo tanto, el caso será remitido a las instancias correspondientes para su debido trámite conforme a la normativa ambiental.