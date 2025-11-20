Standard & Poor’s reafirmó grado de inversión BBB- 'con perspectiva estable' de Panamá

Nacional - 20/11/25 - 12:00 AM

La calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) reafirmó la calificación de grado de inversión BBB- con perspectiva estable para Panamá, informó ayer el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En su informe, la calificadora destaca la resiliencia de la economía panameña, la consistencia de la política fiscal aplicada durante 2024–2025 y los avances en consolidación fiscal, transparencia y fortalecimiento institucional impulsados por esta administración.

Asimismo, la agencia subrayó que Panamá mantiene una economía diversificada, abierta y con perspectivas de crecimiento superiores al promedio regional, sustentada en sectores como logística, servicios globales, construcción, energía y tecnología.

De acuerdo con el MEF, este resultado no es solo técnico, sino que beneficia a toda la población.

“Esta decisión beneficia directamente al panameño porque permite que el país consiga financiamiento en mejores condiciones pagando menos intereses y liberando recursos para obras, becas, salud y seguridad”, señala la entidad.

Además, brindará más estabilidad a la economía “para que las familias tengan menos sobresaltos y más certidumbre” y facilita el acceso a recursos para construir infraestructura que impulsa la actividad económica.

La entidad reitera que la reafirmación del grado de inversión aumenta la confianza de inversionistas y la llegada de nuevas empresas, impulsando nuevos empleos formales y mayor estabilidad económica.

Por último, el MEF “reafirma su compromiso con la estabilidad económica, la disciplina fiscal y el crecimiento sostenible, trabajando con responsabilidad para proteger la confianza de los ciudadanos, las empresas y los inversionistas en Panamá”.

S&P fundamentó su decisión en elementos como la implementación de una ruta clara de reducción del déficit en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal; la adopción de una política de deuda más prudente, enfocada en mejorar el perfil de vencimientos y el costo promedio del financiamiento.

Así como en el fortalecimiento de la gobernanza fiscal y la expectativa de que Panamá preserve su estabilidad macroeconómica, continúe incrementando la recaudación y mantenga niveles de deuda sostenibles en el mediano plazo.

