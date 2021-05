Sucre niega haber autorizado vacunación; Asamblea afirma que fue el Minsa

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre negó haber autorizado la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 a los diputados de la Asamblea Nacional e indicó que iniciará una investigación para aclarar cuándo se tomó esa decisión.

"Nosotros no hemos autorizado vacunas para la Asamblea, sin embargo vamos a investigar realmente la decisión", dijo Sucre quien agregó que con el Centro de Operaciones de Vacunas "tenemos que verificar dónde, cómo y cuándo se tomó la decisión".

Horas antes la Asamblea informó que el Ministerio de Salud había aprobado la vacunación de los diputados.

El ministro no contestó a cuestionamientos sde peridositas que estaban presentes sobre si en otro órgano del Estado, como el Judicial Ejecutivo, se había procedido de igual formas.

Sucre tampoco respondió si se estaba incumpliendo con el cronograma de vacunación, y solo afirmó que "se ha ido vacunando de acuerdo al esquema de vacunación a los mayores de 60 años".

¿Se están saltando las fases o no?, preguntó una de los periodista, sin embargo no obtuvo respuesta.

Diputados se vacunan

La controversia surgio temprano cuando el departamento de Relaciones Públicas de este Órgano del Estado anunció una jornada de vacunación dirigida a funcionarios que se han mantenido laborando desde el día uno que inició la pandemia.

La situación provocó disgusto debido a que a los medios de comunicación se les negó el ingreso al hemiciclo para conocer detalles sobre la vacunación. El personal de seguridad indicó que se realizaba una jornada de limpieza y fumigación en las oficinas. Agregaron que la Asamblea Nacional se encuentra actualmente en periodo de receso.

Minutos después, la Asamblea Nacional indicó que "el Ministerio de Salud destina 500 dosis de vacuna Pfizer para el personal esencial que labora en pandemia, tal y como ha sido realizado en los otros dos Órganos del Estado".

El diputado Víctor Castillo defendió la vacunación en la Asamblea y pidió que se dejará el morbo. Negó que haya privilegios.

Publicidad

Reacción sobre la jornada de vacunación

Por su parte, el diputado independiente, Gabriel Silva, a través de su cuenta de Twitter, posteó: "La Asamblea Nacional debe dar el ejemplo. ¿Si los gobernantes se saltan el proceso qué pensará/hará el resto de la ciudadanía?".

Agregó, "Ni mi equipo ni yo participa en la vacunación en la Asamblea La aplicación de toda vacuna debe ser pública y transparente. Hay un procedo establecido por el @MINSAPma y hay que seguirlo"

"Nefasto también que no se le de acceso a los medios porque supuestamente están “fumigando”, resaltó el diputado independiente.