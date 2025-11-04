Nacional - 04/11/25 - 11:41 AM

Suspenden desfile del 4 de noviembre en Colón por mal tiempo

La profesora Martínez explicó que la decisión se tomó para garantizar la seguridad de los estudiantes y docentes.

 

Por: Redacción / Web -

 

El desfile programado para este 4 de noviembre en la ciudad de Colón ha sido suspendido debido a las inclemencias del tiempo, informó Rosa Martínez, directora regional del Ministerio de Educación.

La profesora Martínez explicó que la decisión se tomó para garantizar la seguridad de los estudiantes y docentes. Aunque el desfile había comenzado, debido a las condiciones climáticas adversas, fue interrumpido y suspendido.

Martínez agregó que la orden de suspensión fue comunicada a la Gobernación de Colón y a los estamentos de seguridad correspondientes.

La directora regional también aseguró que el desfile previsto para mañan, 5 de noviembre, en la ciudad de Colón, se llevará a cabo como estaba planificado.
 

Te puede interesar

Panamá respalda decisión de República Dominicana sobre la Cumbre de Américas

Panamá respalda decisión de República Dominicana sobre la Cumbre de Américas

 Noviembre 04, 2025
MiAmbiente detecta varios delitos ambientales en fiestas patrias

MiAmbiente detecta varios delitos ambientales en fiestas patrias

 Noviembre 04, 2025
MICI confirma reunión con Chiquita para reactivar exportación de banano

MICI confirma reunión con Chiquita para reactivar exportación de banano

 Noviembre 04, 2025
Suspenden desfile del 4 de noviembre en Colón por mal tiempo

Suspenden desfile del 4 de noviembre en Colón por mal tiempo

 Noviembre 04, 2025
Panamá sigue de fiesta este 4 de noviembre

Panamá sigue de fiesta este 4 de noviembre

 Noviembre 04, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas