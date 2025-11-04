Suspenden desfile del 4 de noviembre en Colón por mal tiempo

El desfile programado para este 4 de noviembre en la ciudad de Colón ha sido suspendido debido a las inclemencias del tiempo, informó Rosa Martínez, directora regional del Ministerio de Educación.

La profesora Martínez explicó que la decisión se tomó para garantizar la seguridad de los estudiantes y docentes. Aunque el desfile había comenzado, debido a las condiciones climáticas adversas, fue interrumpido y suspendido.

Martínez agregó que la orden de suspensión fue comunicada a la Gobernación de Colón y a los estamentos de seguridad correspondientes.

La directora regional también aseguró que el desfile previsto para mañan, 5 de noviembre, en la ciudad de Colón, se llevará a cabo como estaba planificado.

