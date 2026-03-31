Nacional - 31/3/26 - 12:00 AM

Suspenden obras viales y cierres de carriles por Semana Santa

Por: Redacción Crítica -

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó ayer sobre la suspensión de las obras, trabajos y actividades que requieran el cierre u ocupación de los carriles de circulación en todo el país, con el objetivo de garantizar la movilidad durante la Semana Santa.

Según la entidad, la restricción estará vigente desde el jueves 2 de abril hasta las 12:01 a.m. (medianoche) del lunes 6 de abril del presente año.

La medida aplicará a lo largo de la Carretera Panamericana, desde La Espiga de La Chorrera hasta la frontera en Paso Canoas, y desde la intersección con el Corredor Sur hasta el sector de Las Garzas de Pacora.

Además, abarcará las principales arterias viales, entre ellas las avenidas: Transístmica, Balboa, |JoséAgustín Arango, José María Torrijos, Ricardo J. Alfaro y vía Israel.

“El objetivo principal es garantizar que la ciudadanía pueda desplazarse de manera segura y ordenada durante la Semana Santa, facilitando la movilidad hacia los distintos puntos del país”, señala la ATTT.

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