¡Susto! Vuelo de Panamá a Bahamas aterriza de emergencia tras una falla

Los 107 pasajeros y la tripulación están bien y aterrizaron en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, ubicado en la isla de San Andrés, Colombia

 

El vuelo CM196 de Copa Airlines, que cubría la ruta Ciudad de Panamá – Nassau (Bahamas), tuvo que aterrizar de emergencia luego de reportarse fallas en el motor número 2 de la aeronave.

La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá (AAC) informó que la mañana del lunes 10 de noviembre de 2025, el capitán de la aeronave tuvo que declarar una emergencia aérea luego de reportarse este percance

Los 107 pasajeros y la tripulación están bien y aterrizaron en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, ubicado en la isla de San Andrés, Colombia. La maniobra se llevó a cabo de manera segura a las 9:45 a.m.

Tras esto se encuentran recabando la información técnica necesaria para determinar las causas de la falla y establecer las acciones correspondientes.

“Reiteramos el compromiso con la seguridad aérea y la protección de los pasajeros, reafirmando que todos los procedimientos fueron ejecutados conforme a los más altos estándares de la aviación civil”, señaló la AAC mediante un comunicado.

