Suzanne Sáez asume como gerente educativa interina del ITSE

Sáez estará en el cargo tras la renuncia de Milena Gómez.

 

La magíster Suzanne Sáez asume las funciones de Gerente Educativa Encargada del Instituto Técnico Superior Especializado (ISTE), tras la renuncia de Milena Gómez.

Sáez estará en el cargo de manera interina, según dio a conocer la entidad este viernes.

"Con amplia experiencia en educación superior y un firme compromiso con la calidad académica, Suzanne Sáez aportará liderazgo para fortalecer nuestra comunidad académica y los procesos que permiten al ITSE seguir formando el talento que el país necesita", destaca el comunicado del ITSE.

Gómez presentó este jueves su renuncia irrevocable al cargo de gerente educativa del Instituto Técnico Superior Especializado (ISTE), alegando falta de certeza jurídica y afectaciones de la autonomía académica y administrativa de la institución.

