Expertos internacionales analizan la reforma a la ley educativa

Con la participación de expertos internacionales sobre reformas educativas, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional realizó un ciclo de conferencias, con el objetivo de establecer las bases y elementos necesarios para lograr un proyecto de reformas educativas ampliamente consensuado.

En el encuentro, que se realizó en el Parlamento Latinoamericano, estuvieron la exministra de Ecuador, Monsrat Creamer, y de Colombia, María Victoria Angulo, así como representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quienes compartieron sus experiencias en el proceso de cambio educativo en sus países.

El presidente de la Comisión de Educación, Jorge Bloise, señaló que el rol del legislativo es poner siempre primero a los más vulnerables, especialmente al derecho de una educación de calidad, como herramienta de movilidad social y cohesión nacional. Enfatizó que “aquí no se discute un presupuesto, se define el destino de generaciones enteras”.

Para la exministra de Educación de Colombia, María Victoria Angulo, el sistema educativo se enfrenta a nuevas tensiones en su país, por lo que se optó por un enfoque de reformas paralelas y un plan de desarrollo de cuatro años, en lugar de una gran reforma integral de la ley.

Añadió que las reformas educativas requieren las consultas de todos los sectores, pero también es crucial priorizar y llegar a consensos, ya que una reforma no puede satisfacer a todos.

En tanto, Andrés Schleider, director de Educación y Competencias de la OCDE y coordinador del programa PISA, expresó que la misión del programa educativo PISA se fundamenta en la articulación efectiva entre educación, tecnología y sector productivo.