Tocumen estima récord de 192,000 Pasajeros durante las Fiestas Patrias

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, principal hub aéreo de Panamá y uno de los centros de conexión más importantes de América Latina y el Caribe, anticipa un movimiento récord de pasajeros durante las Fiestas Patrias de este año. Se espera que entre el 28 de octubre y el 11 de noviembre, alrededor de 192,000 viajeros adicionales ingresen o salgan del país, según informaron autoridades de la Gerencia de Operaciones del aeropuerto.

Las proyecciones se basan en las reservas realizadas por las aerolíneas que operan en la terminal. El día de mayor movimiento será el 1 de noviembre, con 12,778 pasajeros programados para salir, mientras que el 5 de noviembre se prevé que sea el día con mayor flujo de llegadas, con aproximadamente 11,698 viajeros.

Los destinos internacionales más solicitados por los viajeros panameños durante este período son Miami, Bogotá, Orlando, Cancún, Medellín, Cartagena y la República Dominicana. A nivel nacional, la provincia de Chiriquí se destaca como uno de los principales destinos turísticos preferidos por los viajeros.

Ante el incremento del tráfico aéreo, las autoridades aeroportuarias han implementado un plan operativo especial.

Este incluye la colaboración con el Servicio Nacional de Migración, la Policía Nacional, la Autoridad Nacional de Aduanas, y el personal de Cuarentena. Además, se reforzarán las áreas de Seguridad, Servicio al Pasajero y Mantenimiento, con el fin de asegurar que las operaciones sean rápidas y eficientes durante los picos de afluencia.

Actualmente, 14 aerolíneas operan en Tocumen, conectando el país con cerca de 90 destinos alrededor del mundo. El aeropuerto moviliza un promedio de más de 60,000 personas diariamente, consolidándose como uno de los centros de conexión aérea más dinámicos del hemisferio occidental.

