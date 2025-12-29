Nacional - 29/12/25 - 01:16 PM

Todo listo para la versión 53 de La Feria de las Flores y del Café en Boquete

El evento ferial más importante del país se llevará a cabo del 7 al 18 de enero de 2026.

 

Por espacio de 12 días, nacionales y extranjeros disfrutarán de la versión número 53 de la Feria Internacional de las Flores y del Café.

Este importante evento se desarrollará del 7 al 18 de enero del 2026 en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.

Esta importante feria marca el calendario de eventos en el interior del país.

Se informó que el costo de entrada se mantendrá en $2.50, permitiendo el acceso del público a exposiciones florales, muestras del café nacional, actividades culturales y presentaciones artísticas.

En cuanto a la seguridad del evento, se detalló que para ello contarán con más de 400 unidades de la Policía Nacional.

Estas unidades estarán desplegadas durante todos los días de feria, garantizando un evento seguro y ordenado.

Además, se contará con servicio de transporte las 24 horas del día, del 7 al 18 de enero, para facilitar la movilización de los visitantes.

Las autoridades y organizadores recomendaron a la ciudadanía asistir temprano, debido a la alta afluencia de público que se espera para el 2026.

En cuanto al entretenimiento, el evento contará con un cartel artístico que incluye a Samy y Sandra Sandoval, quienes serán los encargados de abrir la celebración de esta importante feria. 

Además participarán: Alejandro Torres, Jonathan Chávez, Ulpiano Vergara, Joey Montana, la Orquesta La Clave y Carlos Staff.

Todos estos artistas se presentarán a lo largo de las distintas jornadas.

Se detalló que los niños podrán disfrutar de aparatos mecánicos, ampliando la oferta recreativa para toda la familia.

La Feria Internacional de las Flores y del Café representa un importante impulso para el turismo y la economía local, atrayendo cada año a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

