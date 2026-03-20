Transportistas aumentan pasaje en Panamá Oeste

Un incremento en las tarifas del transporte público fue anunciado por transportistas de Panamá Oeste, como reacción al alza reciente en el precio del combustible. La medida, según indicaron, empezaría a aplicarse el lunes 23 de marzo.

El anuncio se dio este viernes en Arraiján, durante una reunión donde participaron dirigentes del transporte de Arraiján, La Chorrera y Capira. En ese encuentro, los transportistas indicaron que no se contempla suspender el servicio, pero sí hacer ajustes para poder sostener la operación.

Los transportistas explicaron que, ante el aumento en los costos, no pueden seguir trabajando con las tarifas actuales, por lo que plantean un ajuste general. Hasta el momento, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) no ha fijado posición sobre este anuncio.

La propuesta contempla un aumento de 50 centavos en distintas rutas, tanto internas como interprovinciales. Esto implicaría cambios como pasajes de 1.50 dólares que subirían a 2.00, y otros de 1.00 que pasarían a 1.50, además de tarifas mínimas que podrían moverse de 30 a 50 centavos.

El ajuste abarcaría varias zonas de la provincia, entre ellas Burunga, Vista Alegre, Nuevo Emperador, Nuevo Chorrillo y Capira, así como los recorridos hacia la ciudad de Panamá. De acuerdo con lo señalado, la decisión responde directamente al impacto del combustible en los costos operativos.

Los transportistas insistieron en que la medida no busca un beneficio adicional, sino poder cubrir gastos y mantener el servicio en funcionamiento.