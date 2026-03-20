Veraguas con pocos gabinetes y más casos de violencia en escuelas

La situación en las escuelas de Veraguas está dando de qué hablar. Los gabinetes psicopedagógicos del Meduca se mantienen trabajando sin descanso ante un ligero aumento de casos de violencia entre estudiantes registrados en distintos planteles en las últimas semanas.

Lo ocurrido ha encendido las alertas no solo en las autoridades educativas, sino también entre padres y la comunidad.

De acuerdo con un informe presentado por la profesora María Pimentel, de la Dirección Regional de Educación, en toda la provincia funcionan apenas 16 gabinetes psicopedagógicos, una cifra que se queda corta frente a la demanda.

Esto significa que muchos centros educativos no cuentan con atención inmediata cuando surgen situaciones de crisis entre estudiantes.

Entre los casos que han requerido intervención están los registrados en el colegio José Santos Puga (2025), en Mariato, y en el colegio de La Peña de Santiago (2026), este último a pocas semanas de haber iniciado el año escolar. Otros hechos, según se conoció, han sido manejados con discreción por las autoridades.

La cobertura limitada ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar los servicios psicosociales en el sistema educativo. Distintos sectores plantean que cada escuela debería contar con su propio gabinete, especialmente en zonas apartadas y en la comarca Ngäbe Buglé, donde este tipo de apoyo también es necesario cuando se presentan conflictos.

Por su parte, la licenciada Daysi Núñez, enlace regional de los gabinetes psicopedagógicos, hizo un llamado a los padres de familia a involucrarse activamente en la formación y conducta de sus hijos. Señaló que, en muchos casos, los acudientes no responden a los llamados de las escuelas, lo que dificulta la atención de los problemas.

Las autoridades educativas reiteraron que continúan atendiendo los casos, pero insistieron en que el trabajo conjunto entre familia, escuela y comunidad es clave para frenar los episodios de violencia estudiantil en la provincia.