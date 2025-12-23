Le siguen la pista a dos carnicerías por venta de carnes de dudosa procedencia

Dos carnicerías en la provincia de Panamá Oeste son objeto de seguimiento por parte del Ministerio de Salud (MINSA) tras constatarse la venta de carne bovina sin documentos que acrediten su procedencia.

Ambos locales comerciales fueron detectados durante operativos realizados semanas atrás por la Dirección de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria.

El seguimiento a ambas carnicerías se mantiene pese a que, en las últimas revisiones, los propietarios han aportado facturas de compra que indican el origen del producto.

Nilka Gálvez, encargada de la Dirección de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria del MINSA en Panamá Oeste, añadió que los locales inspeccionados en estos operativos son elegidos al azar.

Las dos carnicerías a las cuales se les está dando seguimiento por la venta de carnes de dudosa procedencia eran reincidentes en esta práctica, indicó la funcionaria.

Estos operativos tienen como objetivo verificar la procedencia de las carnes puestas en venta ante las sospechas de la comercialización de reses hurtadas y sacrificadas de forma insalubre.

Agregó que consumir cualquier tipo de carne de dudosa procedencia es riesgoso para la población por las enfermedades que pueden contraer las personas.

En la provincia de Panamá Oeste, el Ministerio de Salud, la Procuraduría de la Nación y dueños de fincas ganaderas están impulsando la guía digital de traslado y degüello animal.

Ello con la finalidad de fortalecer las investigaciones del Ministerio Público de manera estratégica y minimizar el impacto del hurto pecuario.