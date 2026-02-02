Tras incendios, municipio limita horarios y controla acceso al vertedero de Pesé

Tras los recientes incendios registrados en el vertedero municipal de Pesé, en Herrera, que afectaron la salud y tranquilidad de residentes cercanos, las autoridades municipales anunciaron nuevas medidas de control para prevenir nuevos siniestros.

El Municipio de Pesé prohibió el ingreso de personas no autorizadas al vertedero después de las 3:00 de la tarde. Solo se permitirá el acceso, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., a quienes realizan extracción de materiales, bajo supervisión del personal municipal.

Una vez cumplido el horario establecido, toda actividad quedará suspendida y quienes permanezcan en el lugar deberán responder ante la Policía Nacional, autorizada para aplicar las sanciones correspondientes.

La alcaldesa Yecenia Alfonso recordó que está estrictamente prohibido fumar o provocar fuego dentro del vertedero y advirtió que el incumplimiento de estas normas podría derivar en la suspensión total del acceso, incluso durante el horario permitido.

Aunque reconoció que algunas personas dependen de esta actividad para su sustento, Alfonso enfatizó que el acceso estará condicionado al cumplimiento de las normas, priorizando la seguridad y la salud pública.

Como parte de las medidas, el municipio avanza en la instalación de cámaras de vigilancia y la asignación de maquinaria permanente para mejorar el control del sitio. Además, reiteró la prohibición del ingreso de madera al vertedero, por el alto riesgo de incendios, siguiendo recomendaciones de las autoridades competentes.