Triple colisión en el puente frenó tráfico en el primer día de clases

El primer día del año escolar 2026 arrancó con madrugón… y con tremendo tranque. Una triple colisión en la subida del Puente de las Américas, en dirección al centro de la ciudad, puso a sudar frío a miles de conductores que iban rumbo al trabajo y a dejar a sus hijos al colegio.

Desde las 4:00 de la mañana ya se había habilitado la inversión de carriles. Según el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, Simón Henríquez Díaz, más de 12 mil vehículos habían cruzado hacia la capital entre las 4:00 y 6:00 a.m., y de esos, más de 8 mil pasaron por el Puente de las Américas.

El movimiento fue intenso desde temprano. Ambulancias de la Caja de Seguro Social llegaron al sitio mientras unidades de la Dirección de Operaciones del Tránsito trataban de despejar la vía. El tranque se puso pesado, sobre todo para los que venían desde Arraiján, Capira y Chame rumbo a la ciudad.

El director de la ATTT recordó que la inversión de carriles no es autopista para correr, sino una medida para aliviar la carga vehicular. También reiteró que el manejo desordenado, usar el celular o no respetar las normas sigue siendo causa directa de muchos choques.

Hoy también se movilizan 33 caravanas escolares de graduandos autorizadas para la ATTT, una tradición que cada año mueve más carros en la calle. Las autoridades piden organización y respeto para evitar más incidentes en plena jornada escolar.

La inversión de carriles se mantendrá hasta las 9:00 a.m., como parte del operativo por el regreso a clases.