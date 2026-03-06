Hombre aparece asesinado dentro de auto rentado en La Chorrera

Panamá- El cuerpo de un hombre, aún sin identificar, con varios impactos de bala, fue hallado la noche del jueves dentro de un automóvil estacionado a orilla de la carretera hacia el corregimiento de El Arado, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

El vehículo fue ubicado por unidades policiales alrededor de las 11:45 de la noche.

Al momento de realizar el levantamiento del cadáver, los funcionarios del Ministerio Público (MP) confirmaron que la víctima no portaba identificación.

Se informó además que el vehículo en el cual se encontraba el occiso pertenece a una empresa arrendadora.

Dentro del automóvil, el MP encontró varios indicios, los cuales formarán parte de la investigación.