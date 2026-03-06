Sucesos - 06/3/26 - 12:50 PM

Hombre aparece asesinado dentro de auto rentado en La Chorrera

El vehículo fue ubicado por unidades policiales alrededor de las 11:45 de la noche.

 

Por: Eric Montenegro Crítica -

Panamá- El cuerpo de un hombre, aún sin identificar, con varios impactos de bala, fue hallado la noche del jueves dentro de un automóvil estacionado a orilla de la carretera hacia el corregimiento de El Arado, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

El vehículo fue ubicado por unidades policiales alrededor de las 11:45 de la noche.

Al momento de realizar el levantamiento del cadáver, los funcionarios del Ministerio Público (MP) confirmaron que la víctima no portaba identificación.

Se informó además que el vehículo en el cual se encontraba el occiso pertenece a una empresa arrendadora.

Dentro del automóvil, el MP encontró varios indicios, los cuales formarán parte de la investigación.

Te puede interesar

Hombre aparece asesinado dentro de auto rentado en La Chorrera

Hombre aparece asesinado dentro de auto rentado en La Chorrera

 Marzo 06, 2026
Taxista es acribillado en una vereda de Cerro Cocobolo

Taxista es acribillado en una vereda de Cerro Cocobolo

 Marzo 06, 2026
En coma: Trabajadora de aseo lucha por su vida luego de brutal atropello

En coma: Trabajadora de aseo lucha por su vida luego de brutal atropello

 Marzo 06, 2026
¿Dónde está? Salió del trabajo y no llegó a casa; su familia lo busca

¿Dónde está? Salió del trabajo y no llegó a casa; su familia lo busca

 Marzo 06, 2026
Dos mujeres vinculadas a pago por servicio sexual que acabó en homicidio

Dos mujeres vinculadas a pago por servicio sexual que acabó en homicidio

 Marzo 05, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Joven baleado muere tras ser lanzado desde un panel a entrada de policlínica

Joven baleado muere tras ser lanzado desde un panel a entrada de policlínica
Video: ¡Brutal atropello! Diablo Verde embiste a 2 "hormiguitas" de AAUD

Video: ¡Brutal atropello! Diablo Verde embiste a 2 "hormiguitas" de AAUD

¿Accidente o Crimen?: Encuentran cuerpo calcinado dentro de una camioneta

¿Accidente o Crimen?: Encuentran cuerpo calcinado dentro de una camioneta
Dos mujeres vinculadas a pago por servicio sexual que acabó en homicidio

Dos mujeres vinculadas a pago por servicio sexual que acabó en homicidio
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí