UAF investiga a Nadia del Río y a Publio De Gracia por fundación
Mientras Del Río guarda silencio, De Gracia salió a aclarar que se trató de una idea del año 2010 que nunca se concretó.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) habría abierto una investigación por presuntos movimientos bancarios irregulares que salpican a la exsecretaria de la pasada administración, Nadia Del Río, y al exdirector general de Ingresos, Publio De Gracia.
Ambos figuran como representantes de una fundación llamada “Inquietudes”, actualmente bajo escrutinio.
Según fuentes, la UAF pidió a varios bancos nacionales información sobre transacciones realizadas por esta entidad.
En los registros oficiales, Del Río aparece como secretaria y De Gracia como presidente de la fundación.
“Fue una idea que intentamos desarrollar en 2010; por eso se cumplió con la documentación correspondiente (Registro Público, Mingob y DGI en su momento)”, explicó.
El exfuncionario dijo que el proyecto estaba vinculado a otras fundaciones en Argentina, Chile y España, con fines de promover políticas progresistas y de bienestar social, pero que nunca tuvo actividad ni cuentas abiertas, aunque sí redes sociales con el nombre @InquietudesPma.
En paralelo, el Ministerio Público mantiene otra investigación contra Del Río por presunto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
De acuerdo con la denuncia, la exfuncionaria habría favorecido a sus allegados mediante contrataciones estatales por millones de dólares.
Fuentes judiciales confirmaron que la Fiscalía Anticorrupción tiene el expediente en etapa preliminar.