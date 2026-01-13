Nacional - 13/1/26 - 12:00 AM

Ucrania denuncia ataque contra barco de bandera panameña

El Gobierno ucraniano anunció ayer que Rusia ha vuelto a atacar barcos civiles en el mar Negro, en este caso uno con bandera panameña, donde uno de los tripulantes ha resultado herido, y otro bajo bandera de San Marino.

"Un dron enemigo golpeó un carguero de bandera panameña que estaba esperando para entrar a puerto para llevarse un cargamento de aceite vegetal", informó en redes sociales el viceprimer ministro para la Reconstrucción de Ucrania, Oleksí Kuleba.

"Por desgracia, un miembro de la tripulación resultó herido. En estos momentos está recibiendo la asistencia necesaria", agregó Kuleba, antes de señalar que los servicios de rescate marítimo se encuentran en el lugar de los hechos extinguiendo el incendio que se ha desatado a bordo.

Kuleba también anunció un ataque contra un barco bajo bandera de San Marino que abandonaba un puerto con un cargamento de grano, pero, en este caso, según especificó, no hubo heridos y el buque pudo continuar con su periplo.

