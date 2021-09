Ulloa: no es cristiano el que evade impuestos

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa en su homilía dominical, dijo que no es cristiano quien no paga el salario justo, no es cristiano quien especula con los bienes de primera necesidad, no es cristiano quien inventa esquemas para no pagar impuestos, no es cristiano quien se aprovecha de la ignorancia y de la miseria para realizar negocios altamente rentables.

Ulloa también se refirió al fenómeno migratorio y de refugio y dijo que hay que tener muy claro: "la gente no migra por placer, migra por necesidad, porque no puede vivir en paz, porque no tiene trabajo y no tiene para comer".

Publicidad

El prelado que la filósofa Adela Cortina enseña que a los migrantes no se les rechaza por extranjeros, sino por pobres". "Nadie pone reparos a que un jeque árabe se instale en cualquier país del mundo, ni facilita la residencia a un futbolista famoso. A Trump no se le ocurrió poner un muro en el norte, en la frontera con Canadá, sino con México".

Tomemos conciencia que aun con la pandemia no podemos olvidarnos de la dramática crisis migratoria, ya que como cristianos debemos saber que estamos en el mismo bando, en medio de muchas tormentas, donde o permanecemos juntos o pereceremos juntos.

Monseñor hizo además referencia a la carta del apóstol Santiago, donde más duramente se condena la injusticia producida por el afán de poseer y tener cuanto más mejor" Se reprocha a los ricos, no a la riqueza en sí, sino contra el modo de adquirir las riquezas, explicó.

Señaló que hay riquezas creadas por la explotación laboral, el narcotráfico, el crimen, la corrupción en la gestión pública y privada que claman al cielo y que exigen conversión de quien la posee como hizo el recaudador de impuestos Zaqueo, quien dio la mitad de sus bienes a los pobres y a los que defraudó les devolvió cuatro veces más.

"Todo hombre, grupo o partido capaz de «echar demonios» de nuestra sociedad- es decir que lucha por la justicia, la verdad, y colabora en la construcción de un mundo mejor está, de alguna manera, abriendo camino al reino de Dios", añadió Ulloa.

José Domingo Ulloa destacó además que puede resultar fácil señalar a otros, y es bueno desenmascararlos, pero también hemos de ser valientes y eso es lo que pretende la palabra, hemos de ser valiente y que hoy cada uno de nosotros pueda revisar nuestro corazón.