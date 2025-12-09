Venezolanos agradecen a Mulino y a panameños por el apoyo

En Oslo, Noruega, un grupo de venezolanos expresó públicamente su agradecimiento al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, por el respaldo que su gobierno ha dado al proceso democrático encabezado por la dirigente opositora María Corina Machado, quien está por recibir el Premio Nobel de la Paz 2025.

Los hechos ocurrieron a las afueras del Gran Hotel Oslo, sede de la ceremonia, donde se concentraron periodistas y ciudadanos venezolanos para esperar la salida del mandatario panameño.

Al verlo, el grupo respondió con aplausos y consignas como: “Gracias Presidente” y “Gracias Panamá”, reconociendo el apoyo político ofrecido a la causa venezolana.

Mulino se detuvo ante los presentes, saludó y escuchó los mensajes dirigidos hacia Panamá. También reafirmó su postura frente al proceso venezolano y destacó la relevancia del premio otorgado a Machado.

“Yo espero que toda esta resonancia por el premio repercuta en lo interno y comprendan que aquí no hay vuelta para atrás”, declaró.

El respaldo panameño ha sido percibido por sectores venezolanos como un gesto importante dentro del escenario internacional, especialmente en un momento donde continúa el debate sobre la restauración democrática en Venezuela.