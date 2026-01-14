¡Verano en Panamá! Muévete, hidrátate y no te quemes

El calor ya se siente y no hay excusa. La doctora Rose Mary Ramos Cruz, de la Policlínica “Don Alejandro De La Guardia Hijo” en Betania, lo dice claro: el verano es para moverse, pero con cabeza.

“Aprovechen los parques, las plazas, cualquier espacio abierto. Caminen, estírense, hagan ejercicio… lo que sea que los mantenga activos”, dice.

Asegura que estar en movimiento da energía, mejora la respiración y hasta te hace sentir más despierto.

Pero alerta al decir que no todo vale: hay que cuidarse del sol fuerte, ponerse ropa ligera y escuchar al cuerpo. No te mates, que un golpe de calor no es juego.

Hablemos de lo que muchos olvidan: la hidratación. “Beber agua no es opcional, es obligatorio. Antes, durante y después de moverte. Aunque no tengas sed, toma agua”, insiste

El cuerpo pierde líquido rapidito con el calor, y si no lo repones, vienen los mareos, el cansancio y los problemas.

Y sí, la protección solar importa. No sirve ponerse crema una vez y olvidarse. Hay que reaplicarla, usar sombreros o gorras, cubrirse ojos y rostro. El sol pega fuerte y no perdona.

Ramos Cruz recuerda que en las policlínicas ya se ven casos de golpe de calor, muchos por deshidratarse o exponerse demasiado.

La receta es simple: muévete, hidrátate, cúbrete y disfruta sin jugártela. Así se pasa un verano saludable de verdad.