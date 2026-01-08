VIOLADORES DE UNA MENOR EN GUNA YALA SE ACOGEN A ACUERDO DE PENA

La perversión sexual no tiene límites. Este es el caso de dos hombres que abusaron sexualmente de una menor de edad, por lo que fueron sentenciados ambos a 16 años de cárcel, luego que se acogieron a un acuerdo de pena, aceptando su responsabilidad en esta aberrante conducta.

Los hechos se dieron el 24 de octubre del 2024, en la comarca Guna Yala, cuando estos dos sujetos, uno de 23 años y el otro de 24 años, abusaron sexualmente de una menor de 13 años.

Esto llevó a que la menor de edad denunciara la situación y se activaran los funcionarios del Ministerio Público junto a los brazos auxiliares para dar con ambos y poder llevarlos ante la justicia por esta conducta delictiva.

Sin embargo, ya detenidos, previo al juicio oral, los dos acusados optaron por acogerse a un acuerdo de pena, de forma que aceptaron su culpabilidad.

Mientras que la Personería de Guna Yala también logró que se impusiera la pena accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas, por el término de 10 años, una vez cumplida la sanción principal.

A ellos se les condenó por violación agravada y corrupción de personas.