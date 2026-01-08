Nacional - 08/1/26 - 12:00 AM

VIOLADORES DE UNA MENOR EN GUNA YALA SE ACOGEN A ACUERDO DE PENA

Por: Diómedes Sánchez S. -

La perversión sexual no tiene límites. Este es el caso de dos hombres que abusaron sexualmente de una menor de edad, por lo que fueron sentenciados ambos a 16 años de cárcel, luego que se acogieron a un acuerdo de pena, aceptando su responsabilidad en esta aberrante conducta.

Los hechos se dieron el 24 de octubre del 2024, en la comarca Guna Yala, cuando estos dos sujetos, uno de 23 años y el otro de 24 años, abusaron sexualmente de una menor de 13 años.

Esto llevó a que la menor de edad denunciara la situación y se activaran los funcionarios del Ministerio Público junto a los brazos auxiliares para dar con ambos y poder llevarlos ante la justicia por esta conducta delictiva.

Sin embargo, ya detenidos, previo al juicio oral, los dos acusados optaron por acogerse a un acuerdo de pena, de forma que aceptaron su culpabilidad.

Mientras que la Personería de Guna Yala también logró que se impusiera la pena accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas, por el término de 10 años, una vez cumplida la sanción principal.

A ellos se les condenó por violación agravada y corrupción de personas.

Te puede interesar

Extraditan a gringa por secuestro internacional de menores

Extraditan a gringa por secuestro internacional de menores

 Enero 07, 2026
Si el Estado te daña el carro, tendrá que pagar: proyecto pasa primer debate

Si el Estado te daña el carro, tendrá que pagar: proyecto pasa primer debate

 Enero 07, 2026
Aplican plan de contingencia para recolección de basura en La Chorrera

Aplican plan de contingencia para recolección de basura en La Chorrera

 Enero 07, 2026
Chitré sin agua: desinfección llega al distrito tras siete meses de crisis

Chitré sin agua: desinfección llega al distrito tras siete meses de crisis

 Enero 07, 2026
Merca Panamá impide ingreso de cebolla importada; hubo cierres y protesta

Merca Panamá impide ingreso de cebolla importada; hubo cierres y protesta

 Enero 07, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales

Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Bolota critica a Trump, lanza pulla al embajador gringo y recibe respuesta

Bolota critica a Trump, lanza pulla al embajador gringo y recibe respuesta