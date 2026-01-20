Nacional - 20/1/26 - 08:17 AM

Vuelco de camión con cemento forma tranque en el Centenario

Conductores tocando bocina, buses detenidos, gente bajando la velocidad para mirar qué pasó.

 

Por: Redacciópn / Crítica -

La mañana arrancó mal para miles de conductores.
A eso de las 5:45 a.m., un camión cargado con sacos de cemento se volcó en la vía Centenario, en dirección al centro de la ciudad.

El conductor fue trasladado al hospital. El vehiculo  quedó recostado a un costado de la carretera, cerca del área del estadio Rod Carew y antes de la entrada al Corredor Norte. No obstruye carriles directamente, pero igual el tranque se formó rápido. Demasiado rápido.

Desde temprano, la fila de autos no avanzaba. Conductores tocando bocina, buses detenidos, gente bajando la velocidad para mirar qué pasó. Algunos hasta sacando el celular para grabar. Eso empeoró todo.

Unidades de Tránsito y del Cuerpo de Bomberos llegaron al sitio. Se mantienen a la espera de una grúa para levantar el camión y mover la carga a otro vehículo de la empresa. Hay preocupación adicional por derrame de combustible, por lo que se preparan maniobras de seguridad antes de moverlo.

El congestionamiento se siente fuerte porque esta vía es clave en horas pico. Por aquí pasan miles de personas rumbo a sus trabajos, puertos y al centro de la capital. Hoy, el dolor de cabeza fue temprano.

Las autoridades piden paciencia y, si puede, evitar la zona mientras se completa el retiro del camión y los sacos de cemento.

