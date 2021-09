Simulacro de preparaciÃ³n para enfrentar inundaciones

Un simulacro preventivo en coordinación con el Canal de Panamá y el Sistema Nacional de Protección civil (Sinaproc), la Cruz Roja Panameña, se llevó a cabo, en las riberas del Río Chagres, en caso de darse inundaciones.

Esto se dio entre las comunidades de Santa Rosa y Guayabalito, con el propósito de poner en practica conocimientos para la evacuación.

En la época lluviosa las comunidades que están en los márgenes de quebradas y ríos, son vulnerables al desborde de los afluentes, que ingresan a sus casas.

Para Adolfo Garibaldi, de 33 años de edad, esto ayuda a sus familiares que viven en Santa Rosa, puedan atender los signos de alarma, cuando el río se desborde y no se conviertan en una víctima.

Indicó que ellos recibieron orientación por parte de los organismos de seguridad, tanto adultos, jóvenes y los niños.

Una de las recomendaciones que se les hizo a los pobladores por parte de los organismos de seguridad, es dirigirse hacia zonas altas, cuando ocurren estos desastres.

Situación similares viven en la época de lluvia las familias que viven a orilla de la Quebrada Fantasma en el corregimiento de Cativá y en la que se incentiva a los residentes a no arrojar basura en el cauce, que va a represarlo y crear el desborde.

Panorama similar que viven también los residentes de la comunidad de Villa del Caribe y la Resurrección, en al que cada vez que llueve, sus calles y algunas casas les ingresa el agua.