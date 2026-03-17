Show - 17/3/26 - 12:00 AM

Abanderada de patronales en Piedras Gordas

La creadora de contenido para adultos, Yaneth Marín, compartió con sus seguidores la alegría que siente luego de ser elegida como abanderada de las fiestas patronales de Piedras Gordas, un reconocimiento que aseguró recibir con mucha gratitud y emoción.

A través de sus redes sociales, Yaneth expresó lo feliz que está de representar a la comunidad y agradeció el cariño que ha recibido por parte de los residentes del lugar.

“Estoy muy feliz de ser la abanderada de las patronales de Piedras Gordas. Me siento profundamente agradecida con toda la gente hermosa de este lugar por el cariño, el respeto y la confianza que han puesto en mí”, escribió Marín en su publicación.

La integrante de la Mansión del Chiri destacó que cada gesto de apoyo ha significado mucho para ella y resaltó la calidez de las personas que mantienen vivas las tradiciones de la comunidad.

“Hoy más que nunca valoro la calidez de su gente, su humildad y ese espíritu tan bonito que los caracteriza”, añadió.

Yaneth aseguró que llevar la bandera durante estas celebraciones no solo representa un honor personal, sino también una oportunidad para representar a todos los habitantes que hacen de este lugar un espacio lleno de unión, cultura y orgullo.

Te puede interesar

El “Canoso Mayor” conquista Miami y enamora a Univisión con su música

El “Canoso Mayor” conquista Miami y enamora a Univisión con su música

 Marzo 16, 2026
Michael B. Jordan celebró su Oscar comiendo hamburguesas con sus amigos

Michael B. Jordan celebró su Oscar comiendo hamburguesas con sus amigos

 Marzo 16, 2026
Nodal cabreado demandó a Cazzu; aduce que expuso a su hija en redes

Nodal cabreado demandó a Cazzu; aduce que expuso a su hija en redes

 Marzo 16, 2026
Premios Óscar olvidaron a varias estrellas importantes que fallecieron

Premios Óscar olvidaron a varias estrellas importantes que fallecieron

 Marzo 16, 2026
Ganadores de los Premios Óscar 2026: 'One Battle After Another' arrasa

Ganadores de los Premios Óscar 2026: 'One Battle After Another' arrasa

 Marzo 16, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Bebé de 11 meses abusada lucha por su vida

Bebé de 11 meses abusada lucha por su vida
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Heroica acción termina en fatalidad: Fallece bañista intentando salvar a mujer

Heroica acción termina en fatalidad: Fallece bañista intentando salvar a mujer
Policía herido durante balacera en parking en Cerro Batea

Policía herido durante balacera en parking en Cerro Batea
Siniestro vial en la madrugada: Fallece motociclista tras colisión

Siniestro vial en la madrugada: Fallece motociclista tras colisión