Abanderada de patronales en Piedras Gordas

La creadora de contenido para adultos, Yaneth Marín, compartió con sus seguidores la alegría que siente luego de ser elegida como abanderada de las fiestas patronales de Piedras Gordas, un reconocimiento que aseguró recibir con mucha gratitud y emoción.

A través de sus redes sociales, Yaneth expresó lo feliz que está de representar a la comunidad y agradeció el cariño que ha recibido por parte de los residentes del lugar.

“Estoy muy feliz de ser la abanderada de las patronales de Piedras Gordas. Me siento profundamente agradecida con toda la gente hermosa de este lugar por el cariño, el respeto y la confianza que han puesto en mí”, escribió Marín en su publicación.

La integrante de la Mansión del Chiri destacó que cada gesto de apoyo ha significado mucho para ella y resaltó la calidez de las personas que mantienen vivas las tradiciones de la comunidad.

“Hoy más que nunca valoro la calidez de su gente, su humildad y ese espíritu tan bonito que los caracteriza”, añadió.

Yaneth aseguró que llevar la bandera durante estas celebraciones no solo representa un honor personal, sino también una oportunidad para representar a todos los habitantes que hacen de este lugar un espacio lleno de unión, cultura y orgullo.