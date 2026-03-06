Aconseja a los padres no desautorizar a educadores

Daniel Domínguez, presentador de Calle 7, defendió las normas escolares y afirmó que estar en un debate por el tema de los cabellos afro, es innecesario.

Domínguez explicó que los colegios tienen reglas y normas que se deben cumplir; los padres, al ir al colegio a debatir y pelear con el educador lo desautoriza. “¿Qué estamos haciendo?, ¿a dónde queremos llegar?, usted quiere que ese niño que es negro, que es cholito defienda sus raíces, enséñale sus raíces, enséñale su historia, ¿quién fue Martin Luther King?, ¿qué papel jugó en la historia?. enséñale la historia de los negros, cómo esa gente luchó y dio su vida, para que tuviéramos libertad. No desautericemos a la figura principal de los colegios que son nuestros educadores”, puntualizó Daniel.