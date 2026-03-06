Show - 06/3/26 - 12:00 AM

Aconseja a los padres no desautorizar a educadores

Daniel Domínguez, presentador de Calle 7, defendió las normas escolares y afirmó que estar en un debate por el tema de los cabellos afro, es innecesario.

Domínguez explicó que los colegios tienen reglas y normas que se deben cumplir; los padres, al ir al colegio a debatir y pelear con el educador lo desautoriza. “¿Qué estamos haciendo?, ¿a dónde queremos llegar?, usted quiere que ese niño que es negro, que es cholito defienda sus raíces, enséñale sus raíces, enséñale su historia, ¿quién fue Martin Luther King?, ¿qué papel jugó en la historia?. enséñale la historia de los negros, cómo esa gente luchó y dio su vida, para que tuviéramos libertad. No desautericemos a la figura principal de los colegios que son nuestros educadores”, puntualizó Daniel.

Te puede interesar

¡Empezó la vaina! Padres en México piden cancelar Scary Movie

¡Empezó la vaina! Padres en México piden cancelar Scary Movie

 Marzo 05, 2026
Dundunsúa saca plena para los envidiosos que quieren su puesto en la mansión

Dundunsúa saca plena para los envidiosos que quieren su puesto en la mansión

 Marzo 05, 2026
Britney fue arrestada por manejar supuestamente en fuego; al rato la liberaron

Britney fue arrestada por manejar supuestamente en fuego; al rato la liberaron

 Marzo 05, 2026
Ivy Queen activa a los pelaos mostrando sus curvas de 54 años

Ivy Queen activa a los pelaos mostrando sus curvas de 54 años

 Marzo 05, 2026
Supera bajón emocional y problemas personales

Supera bajón emocional y problemas personales

 Marzo 05, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular

¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular
¿Accidente o Crimen?: Encuentran cuerpo calcinado dentro de una camioneta

¿Accidente o Crimen?: Encuentran cuerpo calcinado dentro de una camioneta
Mecánico muere aplastado por vehículo en Pacora

Mecánico muere aplastado por vehículo en Pacora
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¡Alarma! Mujer baleada mientras esperaba en el muelle

¡Alarma! Mujer baleada mientras esperaba en el muelle