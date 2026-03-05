¡Empezó la vaina! Padres en México piden cancelar Scary Movie

Las redes se revolucionaron con el lanzamiento del tráiler de la nueva cinta de Scary Movie, sin embargo, a la par han salido críticas, en especial de personas del estado de Guanajuato, en México que, consideran la cinta no adecuada para las nuevas generaciones.

La polémica surgió principalmente en grupos locales de Facebook y otras plataformas, donde algunos ciudadanos han expresado su intención de solicitar a las autoridades estatales que revisen el tema.

Entre los comentarios, algunos usuarios señalaron que planean enviar una carta a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para pedir que se analice la posibilidad de evitar que la cinta llegue a las salas de cine del estado.

Los que promueven esta iniciativa argumentan que la película aborda temas y escenas que consideran inapropiados para las nuevas generaciones.

Por el momento, no existe una postura oficial por parte del gobierno estatal ni de las cadenas de cine sobre esta solicitud.

La franquicia Scary Movie es conocida por su estilo de comedia que parodia películas de terror populares, utilizando humor irreverente y referencias culturales.

Los hermanos Wayans habían dicho que no tendrían límites y volverían a las locuras de sus primeras películas, sin importarles si ofendían a alguna persona de alguna comunidad.