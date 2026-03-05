Dundunsúa saca plena para los envidiosos que quieren su puesto en la mansión

Hilaria Headley, mejor conocida como Dundunsúa, haya lanzado un tema musical titulado o dedicado específicamente a la Mansión del Chili.

Mientras otras caras se ponen las pilas con otros temas, la conocida Dundu decidió irse por el lado musical y sacó un jingle bastante llamativo y claro para sus seguidores.

En el tema habla de los envidiosos que quieren su puesto, dejando muy claro que ella está ahí por su talento y no se dejará criticar por nadie.

A muchos les gustó y otros la cuestionaron por sacar ese sencillo en las redes.