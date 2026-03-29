Actor de Peaky Blinders fuera de la película tras caer en drogas y bancarrota

Paul Anderson, actor que interpreta a Arthur Shelby, no estará en el esperado estreno de la película de Peaky Blinders, a pesar de ser uno de los personajes más explosivos y leales de la saga.



La ausencia de Shelby se debe a que su intérprete, Paul Anderson, atravesó un momento complicado que afectó su participación en el proyecto.

En enero del año pasado, Anderson se declaró culpable ante la justicia británica por posesión de varias drogas, incluyendo crack y cocaína, luego de un incidente ocurrido en un pub durante las fiestas navideñas.

Según su abogada, Anderson "hace todo lo posible por complacer a los fans metiéndose en el papel", aunque esta dedicación lo llevó a aceptar “incentivos” riesgosos en ámbitos privados.



También se supo que durante la filmación de la sexta temporada de la serie, se habían registrado otros reportes sobre su comportamiento, que complicaron aún más su permanencia en el rodaje.