Show - 29/3/26 - 03:35 PM

Actor de Peaky Blinders fuera de la película tras caer en drogas y bancarrota

También se supo que durante la filmación de la sexta temporada de la serie, se habían registrado otros reportes sobre su comportamiento, que complicaron aún más su permanencia en el rodaje.

 

Por: Redacción / Web -

Paul Anderson, actor que interpreta a Arthur Shelby, no estará en el esperado estreno de la película de Peaky Blinders, a pesar de ser uno de los personajes más explosivos y leales de la saga.

La ausencia de Shelby se debe a que su intérprete, Paul Anderson, atravesó un momento complicado que afectó su participación en el proyecto.

En enero del año pasado, Anderson se declaró culpable ante la justicia británica por posesión de varias drogas, incluyendo crack y cocaína, luego de un incidente ocurrido en un pub durante las fiestas navideñas.

Según su abogada, Anderson "hace todo lo posible por complacer a los fans metiéndose en el papel", aunque esta dedicación lo llevó a aceptar “incentivos” riesgosos en ámbitos privados.

También se supo que durante la filmación de la sexta temporada de la serie, se habían registrado otros reportes sobre su comportamiento, que complicaron aún más su permanencia en el rodaje.

Te puede interesar

Actor de Peaky Blinders fuera de la película tras caer en drogas y bancarrota

Actor de Peaky Blinders fuera de la película tras caer en drogas y bancarrota

 Marzo 29, 2026
Concursante del Miss Grand Thailand se burla y recrea la carilla caída

Concursante del Miss Grand Thailand se burla y recrea la carilla caída

Marzo 29, 2026
¡Nombe no! Estafan a Nixon mediante la compra de un celular en redes

¡Nombe no! Estafan a Nixon mediante la compra de un celular en redes

 Marzo 29, 2026
Yailín habla tras salir: "Esto me dolió, me hizo más fuerte y me transformó"

Yailín habla tras salir: "Esto me dolió, me hizo más fuerte y me transformó"

 Marzo 27, 2026
Cutty Ranks exige $3millones por regalías de "Dame tu cosita" con El Chombo

Cutty Ranks exige $3millones por regalías de "Dame tu cosita" con El Chombo

 Marzo 27, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Trampa! Menores fueron asesinadas en Chivo Chivo en entrega de droga falsa

¡Trampa! Menores fueron asesinadas en Chivo Chivo en entrega de droga falsa
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Bolivia remonta a Surinam y buscará ante Irak cupo al mundial

Bolivia remonta a Surinam y buscará ante Irak cupo al mundial
Accidente de tránsito en el Corredor Sur deja una víctima fatal

Accidente de tránsito en el Corredor Sur deja una víctima fatal
Jugador sufre traumatismo craneal en pelea entre Los Santos vs Veragua

Jugador sufre traumatismo craneal en pelea entre Los Santos vs Veragua